Clubul belgian de fotbal Standard Liege a ajuns la un acord cu tehnicianul român Mircea Rednic pentru numirea sa în funcția de antrenor principal, a anunțat clubul, luni, pe site-ul său oficial.

Rednic (63 ani) a fost jucător la Standard între 1991 și 1996, cucerind o Cupă a Belgiei (1993) și încheind de două ori pe locul al doilea în campionat (1993 și 1995). Fostul internațional român a antrenat-o pe Standard în sezonul 2012-2013, reușind calificarea în cupele europene după 7-0 cu KAA Gent în returul unui baraj.

”Sunt foarte onorat să revin acasă. Ultima oară am preluat echipa într-un moment delicat și am reușit să ne calificăm în Europa, dezvoltând un lot care a fost protagonist în sezonul următor. Am experiența și ambiția de a lucra cu Marc (Wilmots) pentru binele echipei, al clubului și al suporterilor, care au un loc important în inima mea”, a declarat Rednic.

La rândul său, directorul sportiv Marc Wilmots a declarat cu acest prilej: ”Mircea Rednic este un antrenor cu multă energie, putere și experiență, revine la Standard Liege ca acasă, dar este și un antrenor care se identifică în întregime cu actualul proiect al clubului. Știu că vom fi pe aceeași lungime de undă și că vom lucra strâns pentru a readuce pasiunea și a reconecta la ADN-ul lui Standard Liege”.

Născut la Hunedoara, pe 9 aprilie 1962, Rednic și-a început cariera de jucător în 1979 la echipa locală Corvinul Hunedoara (96 de meciuri) înainte de a pleca la Dinamo (212 meciuri) în 1983. El a mai jucat la Bursaspor (1990-1991), Sint-Truiden VV (1996) și și-a încheiat cariera la Rapid (89 de meciuri), având și 83 de selecții la națională.

Palmaresul său de jucător numără două titluri de campion cu Dinamo (1984, 1990), trei Cupe ale României (1984, 1986, 1990) cu Dinamo și una cu Rapid (1998).

Mircea Rednic și-a început cariera de antrenor în 2000, la Rapid, între performanțele obținute numărându-se un titlu de campion în 2003 cu Rapid, unul cu Dinamo, în 2007, Cupa României în 2002 cu Rapid, două Supercupe ale României cu Rapid (2002, 2003), Cupa Azerbaidjanului și locul al doilea în campionat în 2011 cu Hazar Lankaran, finalist al Cupei României în 2016 cu Dinamo.

În perioada 2023-2025 a fost antrenorul echipei UTA Arad. Rednic nu mai activase în străinătate din 2018.

