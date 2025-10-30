FCSB a învins fără probleme formația de ligă secundă Gloria Bistrița, cu scorul de 3-1 (2-0), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a Cupei României la fotbal.

Denis Alibec (26 – penalty) a deschis scorul pentru campioana României, lovitura de pedeapsă fiind acordată cu destulă ușurință în urma unui duel între Franck-Yves Bambock și Adrian Șut. Mamadou Thiam a majorat avantajul oaspeților (45), iar Alexandru Stoian a închis tabela (90), dintr-o poziție suspectă de ofsaid.

Golul de onoare al oaspeților a fost înscris de ghanezul Emmanuel Mensah (79 – penalty), după ce nigerianul Peter Believe Maapia a fost faultat de portarul Lukas Zima.

În alt meci din grupă, disputat tot miercuri, Universitatea Craiova a învins formația de liga a treia Sănătatea Cluj cu scorul de 4-1 (0-1), pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova.

Joi se va desfășura ultimul meci al grupei, AFC UTA Arad – ACS Petrolul Ploiești (Arena ”Francisc Neuman” – Arad, 17:00).

Articolul precedentMARȘ LA 10 ANI DE LA TRAGEDIA DIN COLECTIV
Articolul următorPATRIARHIA PRELUNGEȘTE PERIOADA DE ÎNCHINARE ȘI TRECERE PRIN SFÂNTUL ALTAR AL CATEDRALEI NAȚIONALE
Realitatea De Neamt

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR