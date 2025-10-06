Deputatul AUR Gabriel Florea a donat Muzeului Românesc din localitatea Pordim bustul Regelui Carol I, într-un gest cu o profundă semnificație istorică și simbolică.

Ceremonia a avut loc în prezența președintei Parlamentului Bulgariei, Natalia Vasileva Kiselova, a oficialităților locale și naționale din ambele țări, dar și a numeroși localnici. Monumentul, turnat în bronz și realizat din fondurile proprii ale deputatului român, completează colecția dedicată Regelui Carol I din cadrul muzeului, figură importantă pentru istoria independenței României și Bulgariei.

„Am avut onoarea de a dona bustul Regelui Carol I Muzeului dedicat Majestății Sale din Pordim, loc încărcat de istorie pentru relațiile româno-bulgare. Le sunt recunoscător domnului președinte George Simion pentru susținerea constantă și colegilor mei pentru solidaritatea arătată. Mulțumesc doamnei președintă a Parlamentului Bulgariei, Natalia Kiselova, oficialilor bulgari și tuturor celor care au sprijinit această inițiativă, care aduce un omagiu prieteniei și memoriei comune. Cred cu tărie că aceste gesturi simbolice apropie națiunile noastre și dau un sens viu istoriei pe care o împărtășim”, a declarat deputatul Gabriel Florea.

Proiectul are la bază o idee născută în vara anului 2024, când parlamentarul AUR a vizitat Muzeul Românesc din Pordim în cadrul discuțiilor privind construcția podului peste Dunăre. Observând lipsa unui bust al Regelui Carol I în colecția muzeală, Gabriel Florea a decis să repare această absență printr-un gest simbolic menit să cinstească istoria comună a celor două popoare.

Din partea României, la ceremonie au participat președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, care s-a implicat încă de la început în demersul cultural, precum și liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

Partea bulgară a fost reprezentată de președinta Parlamentului, Natalia Vasileva Kiselova, primarul localității Pordim, Detelin Vasilev, fostul ministru de interne Rumen Petkov și alte personalități.

Pentru Muzeul Românesc din Pordim, loc emblematic al colaborării istorice româno-bulgare, donația are o valoare de patrimoniu și de suflet.

Bustul Regelui Carol I devine astfel nu doar o piesă de muzeu, ci o punte de memorie între generații, o expresie a respectului reciproc și a prieteniei care unește cele două națiuni.

„Prin acest gest simbolic, aducem un omagiu unui moment de istorie comună, dar și unui ideal de cooperare și demnitate între popoare. Este modul nostru de a spune că respectul pentru trecut clădește încrederea în viitor”, a conchis deputatul Gabriel Florea.

Sursa: Realitatea din AUR