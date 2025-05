Liderul suveranist Georges Simion demască jocurile pe care le face sistemul, prin „televiziunile de casă care încearcă manipularea opiniei publice – zi de zi, emisiune cu emisiune”. Candidatul la alegerile prezidențiale a relatat pe larg episodul discuțiilor pe care le-a purtat cu mai mulți reprezentanți ai Digi24, pentru prezența sa într-o emisiune electorală, alături de Nicușor Dan.

„Românii merită adevărul. Adevărul despre cum funcționează Sistemul, despre cum televiziunile de casă joacă politic și despre cum se încearcă manipularea opiniei publice – zi de zi, emisiune cu emisiune.

Săptămâna trecută, marți, postul de televiziune Digi24 mi-au solicitat personal un interviu. Pe principiul transparenței, am decis să trasez o linie și să pornim de la T-0. Am fost de acord să dau interviu și domnului Prelipceanu, domnului Pândaru, Negruțiu sau cui doresc ei. La rândul lor, reprezentanții Digi24 mi-au promis că vom avea o dezbatere la ei în platou miercuri, pe data de 7 mai.

Am fost de acord, am mobilizat echipa, am stabilit programul și detaliile logistice și am așteptat invitația oficială. Nu același lucru s-a întâmplat și din partea domnului Nicușor Dan, care nu și-a arătat disponibilitatea pentru acea dezbatere de miercuri, practică pe care domnul Dan a menținut-o pe parcursul întregii campanii electorale a turului doi.

Echipa mea a transmis reprezentanților Digi24 că sunt dispus să vin și fără adversar în platou, iar dumnealor ne-au refuzat pentru că ”nu este dezbatere electorală”. Singura varianta oferită de Digi24 în cele din urmă a fost să intru într-o emisiune, practic să mă duc de bună-voie în fața unui pluton de execuție. Am refuzat politicos invitația.

În ziua următoare, joi, ne-a fost propusă de Digi24 o dezbatere în data de luni, 12 mai. Dezbatere pe care, de data aceasta, domnul Nicușor Dan a confirmat-o. Ca o paranteză, se pare că Digi24 este dispus să țină cont și să respecte programul electoral al unui singur candidat la aceste alegeri.

De când am primit invitația pentru cea de-a doua dezbatere, am monitorizat cu interes abordarea și ”imparțialitatea” jurnaliștilor Digi24. Ce am văzut?

Las aici: ”Este vorba de o struțocămilă, un candidat mutant. O noua hologramă.”; ”Își permite domnul Simion să vorbească de 500.000 de oameni care lucrează la stat ca despre niște paraziți. Ăsta e un limbaj fascistoid.”; ”N-o să mai avem bani nici măcar pentru o plăcuță comemorativă care să ne țină loc de memorie: ”Aici a fost un dezastru. Început de Iohannis și Ciolacu, terminat de Simion.”; ”Când Nicușor îl ia peste picior cu zâmbetul pe buze, încurcându-l cu propriile afirmații, Simion bălmăjește niște cuvinte chinuite, lovind cu pumnii în aer”.

Nu am o problemă cu părerile exprimate liber de domnul Negruțiu, dar am o problemă cu ipocrizia, cu felul în care acesta îmi este băgat pe gât ca fiind imparțial, în pofida acestor opinii exprimate public și liber.

Am fost deranjat profund de lipsa totală de profesionalism și, în contextul politicii editoriale Digi24, am dorit să am o întâlnire cu dumnealor unde să cer lămuriri legate de aplicarea principiului de imparțialitate în contextul în care jurnalistul ce urma să fie prezent la dezbatere, respectiv Florin Negruțiu, a avut atitudinea de mai sus.

În această discuție francă, care a avut loc la mine în birou, nu am vrut să le dau lecții, ci să îi privesc în ochi, și să ma privească în ochi, atunci când le spun că atât eu, cât și votanții mei, ne-am săturat să fim tratați cu dispreț, cu superioritate și ipocrizie. Digi24, prin jurnaliștii săi ce urmau să fie ”imparțialii” prezenți la dezbatere, au dus o campanie masivă de denigrare împotriva mea, a partidului AUR și a oamenilor care ne susțin.

Consider că Digi24 încalcă toate principiile jurnalistice și le-aș recomanda să reia anul I de facultate și să revizuiască principiile imparțialității jurnalistice. Camerele care au filmat nu au fost ascunse, erau puse pe trepied, contrar altei minciuni difuzate de Digi24, în care ei susțin că filmarea s-a produs cu o cameră aflată pe biroul meu. Se vede din cadre că nu avea cum filmarea să fie nici de pe masă, nici de la nivelul mesei.

La fel cum dumnealor își rezervă dreptul de a selecta din declarațiile mele și din drepturile mele la replică doar ce se aliniază politicii editoriale ”de Sistem” a postului, mi-am rezervat și eu dreptul să îi întreb de ce acționează ca actori politici și cum anume își propun să mă asigure că principiul imparțialității în dezbatere va fi respectat.

Mai grav, totuși, este că încearcă acum să spună publicului că ”George Simion a refuzat dezbaterea”. Aceiași manipulare ca și în cazul Universității din București. Adevărul este simplu: Ei n-au vrut dezbateri. Ei au vrut circ și regie.

Nicușor Dan și echipa lui au făcut tot posibilul să tergiverseze organizarea unei confruntări directe – atât la Universitatea din București, cât și la Camera de Comerț și Industrie. În cazul Universității au vrut să tragă de timp. Să mute data. Să schimbe formatul. Să vină cu pretenții imposibile. După care să spună că noi n-am vrut să participăm.

Așa înțeleg ei să facă o ”campanie curată”. Așa înțeleg ei să arate românilor ce înseamnă un ”candidat independent”. Un candidat care refuză toate dezbaterile reale, dar care apare în fiecare seară în studiourile televiziunilor sistemului. Acesta e ”independentul” susținut oficial de PNL, UDMR, PMP, Forța Dreptei, REPER și de toată presa plătită din bugetul de stat.

La finalul zilei, vreau ca românii să înțeleagă un singur lucru: epoca mogulilor a apus. Gata cu manipulările de la televizor. Gata cu moderatorii care atacă un candidat și perie altul. Gata cu alegerile în care poporul e tratat ca o masă de manevră.

Românii au dreptul să afle adevărul. Să aleagă liber. Să fie reprezentați cu demnitate. Iar noi, AUR, și eu, George Simion, nu ne vom opri până când asta nu va deveni normă. Nu excepție.

Pe 18 mai, românii nu votează doar un președinte: votează pentru sfârșitul unui sistem care minte, exclude și manipulează!

Iar adevărul, oricât ar încerca ei să-l cenzureze, tot iese la lumină!”, a scris George Simion pe blogul său.

