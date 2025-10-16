Liderul partidului AUR a fost prezent în această seară în studiourile Realitatea Plus, promițând să „spulbere orice concurență” de pe scena politică și să aducă informații incendiare despre strategia formațiunii sale pentru preluarea puterii. În cadrul emisiunii, acesta a vorbit despre principalele probleme economice cu care se confruntă România.

George Simion: Problema noastră este cu TVA care nu e încasat. Lucrăm la un proiect de lege pentru taxare inversă. Plătim cele mai mari taxe pe muncă. Mărirea salariului minim, dacă va avea loc, este tot o povară pe umerii antreprenorului.

O națiune care se respectă își protejează valorile. La spitalul din Iași, 10 copii au murit din cauza bacteriilor, au fost omorâți de un sistem care îi omoară cu zile, suntem în acest moment o țară săracă, chiar dacă suntem foarte bogați ca și resurse naturale. O treime din copii, risc de sărăcie, iar guvernul a tăiat programul masă caldă. Toate aceste lucruri mă fac să spun că noi nu putem sta deoparte să vedem cum creștem în sondaje, și e firesc, nu am guvernat în România, dar constatat războiul româno-român, am fost numiți în fel și chip: rinoceri.

Războiul acesta trebuie să înceteze, să ajungem la o conciliere națională, chiar dacă am făcut greșeli, am făcut multe greșeli și în cinci ani de activitate politică, și nu mă consider politician, am făcut greșeli dar sper că am învățat din ele și sper că înțelegem cu toțîi că suntem pe marginea prăpastiei și trebuie să acționăm, altfel crizele actuale, fie că vorbim de criză socială și plecarea românilor din țară, ei, totul va porni de la un proces de reconciliere națională și chemare de unitate.

Noi avem o datorie față de poporul român: să ne facem treaba.

Pe drum m-a oprit cineva din Măgurele, au așteptări din partea noastră, să înlăturăm actuala guvernare, suntem pregătiți și suntem gata să facem sacrificii. Nu vrem puterea pentru noi ci pentru poporul român. Călin Georgescu trebuie să ajungă în fruntea țării.

Noi suntem deschiși să susținem guvernarea românească, care să oprească criză economică în care suntem și vorbesc astăzi și în numele AUR, îl am alături de mine pe Petrișor Peiu dar vorbesc și în numele conducerii partidului cu oricine dorește binele poporului român.

Anca Alexandrescu: GUVERNARE CU PSD?

George Simion: Eu am spus de nenumărate ori și spun că atât timp cât oprim actuala criză gravă actualul atac asupra democrației, eu sunt dispus să fac sacrificii ca președinte AUR.

Nu vreau să creadă cineva că-mi arog mai mult decât e în dreptul meu sau dreptul AUR, deși avem perspective foarte bune, vrem alegeri anticipate. Eu mi aș dori în momentul acesta să ajungem la construcție. Să știți că nu e vorba de mine, eu înțeleg cinci milioane de voturi pe 18 mai, înseamnă dorința poporului român și o mișcare suveranistă. Putem ajunge și la 7 milioane de voturi

Meritul îi aparține lui Călin Georgescu.

Anca Alexandrescu: CINE AR FI PREMIERUL AUR?

George Simion: Aș face un apel către parlamentari, chiar dacă par slabi, le reamintesc că puterea e în mâna lor. Putem decide o schimbare de guvern, putem determina un alt drum decât spre prăpastie indicat de actuala coaliție.

Anca Alexandrescu: AȚI SUSȚINE PREMIER PSD SAU PREMIER CARE SĂ POATĂ SĂ CUAGULEZE VOTURI ÎN PARLAMENT?

George Simion: Exclus o varianta în care să fie susținut un politruc sau altul

Anca Alexandrescu: OM NOU SAU VECHI?

George Simion: Eu am făcut multe greșeli în cei cinci ani de bătălie politică, dar cred că am știut să deschid ușile către profesioniști: Piperea, Dungaciu, Peiu, etc. Am arătat respect față de vot și democrație.

Noi suntem deschiși la reconciliere națională, nu se poate fără Călin Georgescu.

Nu există altă cale să ieșim la liman.

Poporul român a suferit o traumă și până nu vindecăm această rană și nu ne revenim, nu vom putea să ieșim la liman jumate sau mai mult din societatea românească care astăzi vrea o schimbare. Ar trebui să ne întoarcem la alegeri.

Vedem că la București se amână alegerile de teamă că AUR crește în sondaje.

Azi am anunțat în parlament că nu vor mai face alegeri deloc, nu le place democrația dacă nu rămân ei la putere.

În această seară sunt dispus la mai mult și fac apel către toți colegii din parlament să se dezică de atitudini slugarnice pe care le am văzut și la congresul UDMR.

Eu sunt dispus să fiu un om al dialogului, fără a ne pune pe noi pe primul loc, în ultima perioadă au venit oameni valoroși alături de AUR, fac apel public să va înscrieți în AUR toți profesioniștii, oamenii marginalizați, concediați și umiliți să vină alături de noi. Mediu antreprenorial SĂ NU MAI ACCEPTE JIGNIREA ȘI UMILINȚA ȘI SĂ IA ATITUDINE.

Pun o singură condiție: națiunea, familia nu sunt negociabile.

Anca Alexandrescu: CONGRES UDMR?

GeorgeSimion: Nu poți să stai drepți în fața unor oameni care îți sunt oaspeți, iar Viktor Orban era oaspete acolo, atitudine slugarnică, trădătoare care trebuie taxată de către decidenții instituțiile și patrioții neamului acesta.

Eu o consider o jignire și atitudinea de la mic la mare nu vine decât să reprezinte un nou scuipat pe obrazul națiunii.