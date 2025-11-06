Autoritățile avertizează că lucrările de modernizare efectuate fără respectarea legii pot pune în pericol structura de rezistență a clădirii și siguranța vecinilor. De aceea, orice intervenție care modifică elementele de structură sau părțile comune ale blocului trebuie realizată doar cu autorizație de construcție emisă de primărie.

Ce lucrări necesită autorizație

Tăierea pereților de rezistență, mutarea ușilor, spargerea planșeelor, modificarea instalațiilor comune sau închiderea balcoanelor fără acordul vecinilor sunt doar câteva dintre acțiunile care pot atrage sancțiuni serioase.

Pentru a evita problemele, proprietarii trebuie să solicite autorităților locale certificatul de urbanism și autorizația de construire, iar în unele cazuri să obțină și acordul scris al vecinilor sau al asociației de proprietari.

Ce nu ai voie să modifici din propria inițiativă

Legea definește clar care sunt spațiile comune dintr-un imobil: fațada și structura exterioară a clădirii, acoperișul, subsolul și casa scării, l iftul, holurile și alte zone de acces comun.

Intervențiile asupra acestor elemente fără autorizație și acordul coproprietarilor sunt considerate ilegale și pot duce la amenzi între 1.000 și 9.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii.

Înainte de a începe orice lucrare de renovare, locatarii sunt sfătuiți să se informeze corect asupra legislației și să verifice dacă au nevoie de avize sau autorizații suplimentare. În caz contrar, pot ajunge nu doar să plătească o amendă considerabilă, ci și să refacă lucrările pe cheltuiala proprie.