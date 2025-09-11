Guvernul a decis joi să reia programul „Sprijin pentru România”, prin care persoanele vulnerabile primesc tichete sociale și educaționale. Anunțul a fost făcut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Astfel, 1,4 milioane de români aflați în dificultate vor primi tichete de 250 lei pentru produse alimentare și mese calde. Suma va fi acordată în două tranșe, câte 125 lei fiecare, până la finalul anului. Finanțarea provine din fonduri europene și de la bugetul de stat.

În plus, peste 674.000 de elevi din familii defavorizate vor beneficia de tichete educaționale în valoare de 500 lei pe an. Sprijinul se acordă pentru anul școlar 2024–2025 și este finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

Ministrul Dragoș Pîslaru a precizat că pentru anul 2025 vor fi sprijiniți 1.352.780 de beneficiari, cu un buget total de 372 milioane lei. De aceste ajutoare vor beneficia pensionarii cu venituri mici, persoanele cu handicap, dar și familiile sau persoanele singure cu venit minim de incluziune.

Guvernul a adoptat în acest sens o ordonanță de urgență care modifică mai multe acte normative pentru ca programul să continue și în 2025.

Sursa: Newsinn