Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază nu va mai fi prelungită după 30 septembrie, au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Măsura, introdusă în august 2023 pentru a tempera creșterea prețurilor, expiră la finalul acestei luni.

Ultima prelungire a fost decisă în iulie 2025, pentru trei luni, până la 30 septembrie. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, explica atunci că plafonarea a fost menită să protejeze puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii.

Lista produselor vizate de această măsură include lapte, brânză, iaurt, făină, mălai, ouă, ulei, carne de pui și porc, legume, fructe, cartofi, zahăr, smântână, unt și magiun.

Plafonarea a fost aplicată inițial la 14 grupe de produse, dar ulterior lista a fost extinsă. Guvernul a decis prelungirea la sfârșitul lui 2024 până la 30 iunie 2025, iar ulterior încă trei luni, până la 30 septembrie.

Din octombrie, comercianții nu vor mai fi obligați să respecte limitele de adaos impuse prin această schemă, ceea ce înseamnă că prețurile la alimentele de bază vor fi din nou stabilite liber pe piață.

Sursa: Newsinn