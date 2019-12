Marin Mitran, președintele executiv al CSM Ceahlăul Piatra Neamț, a tras concluziile la finalul anului 2019, vorbind despre ce a mers și ce nu a mers la club în ultima jumătate de an. A reafirmat că obiectivul rămâne promovarea (Vezi articolul AICI) și că este foarte mulțumit de cele întâmplate în condițiile în care echipa suferit numeroase modificări în vară, atât la nivelul lotului, cât și în celelate compartimente.

”A fost un tur de campionat destul de dificil. Dar să știți că sunt mulțumit de ce s-a întâmplat și lucrurile sunt așa cum le-am plănuit în vară. Ne-am dorit să fim în primele trei la finalul turului și aici suntem. Iernăm între primele trei din serie. Puteam să fim cu un loc mai sus, am pierdut două puncte foarte importante în ultima partidă, la Galați, m-a durut, dar avem un grup bun și nu pot să cert jucătorii. Eu am un alt stil de muncă. Știu că doresc să câștige fiecare meci și nu pot să le reproșez nimic. Au dat totul pe teren, am avut ocazii și acolo, dar am pierdut două puncte. Urmează o perioadă de o lună de zile în care avem timp să ne pregătim bine mutările. Să vedem ce achiziții vor fi și sper că vom face lucruri mai bune în primăvară după ce vom realiza noi transferuri”, a declarat Marin Mitran, președintele executiv CSM Ceahlăul Piatra Neamț.

Lotul se va reuni pentru a relua pregătirea pe 13 ianuarie 2020.

”Am decis să mai continuăm pregătirea încă două săptămâni după terminarea meciurilor din campionat. Am hotărât așa pentru că este normal ca jucătorii intre în perioada de relaxare, de revenire la normal. Asta pentru că este greu pentru organism să-l oprești dintr-o dată din efortul susținut. Organismul este ca o mașină, dacă o lași un an fără să o pornești cu greu o repui pe picioare.

Vom relua pregătirea pe 13 ianuarie 2020. La început pe plan local, dar sper să găsesc soluții financiare până la finele anului în curs pentru a avea bani și de un cantonament. Ne dorim să ieșim din uzura zilnică și sper să fac rost de atâția bani să putem pleca în altă parte”, a adăugat președintele executiv.