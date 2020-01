Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, a anunțat marți seară, la Realitatea Plus, că are în plan finalizarea informatizării ANAF până la jumătatea anului 2020, urmând în proces ca circa 2.150 de posturi din ANAF să fie eliminate, din care 150 de conducere.

Informatizarea ucide evaziunea fiscală şi vreau să ajungem ca persoanele fizice sau juridice să îşi vadă fişa de contribuabil cu un singur click pe online, a declarat, marţi seara, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, la Realitatea Plus.

„În ultimul timp am stat să înţeleg sursele evaziunii fiscale. Vreau să facem lucrurile ştiinţific. Suntem în 2020. Putem să folosim matematica, putem să folosim statistica, econometrie, nu trebuie să stăm şi să ne uităm după cai verzi pe pereţi şi să folosim informaţiile de la bătrâni. Sunt bune şi acelea, dar putem să folosim şi tehnologie. Şi vă spun ca informaţie la care mă uit acum foarte atent este acel gap de la TVA, acel 35%, de unde vine. Şi are mai multe surse. Nu totul este evaziune, o parte sunt arierate. Şi atunci, dacă înţelegi sursa şi văd de unde vine, apoi încep să mă uit pe sectoare. Totul trebuie făcut analitic şi la asta mă uit acum”, a afirmat Cîţu la Realitatea Plus.

El a precizat că s-a consultat în ceea ce priveşte această informatizare cu un coleg din Polonia, fost ministru al Finanţelor şi că are susţinerea Guvernului şi a PNL.

„Vreau să ajungem să faceţi aşa de simplu, să fie aplicaţii pe telefon în relaţia cu ANAF şi cu un singur click pe online să îţi vezi fişa de contribuabil, persoană juridică sau persoană fizică. Am vorbit cu colegii mei din Polonia, un fost coleg din sistemul bancar, a fost şi el ministru de Finanţe în Polonia, şi mi-a spus că ei au reuşit în şase luni să facă acest lucru. Deci se poate. Nu se poate să avem noi acest ghinion tot timpul să stăm neinformatizaţi. Nu s-a vrut. Cel mai uşor să elimini evaziunea fiscală e să informatizezi. Informatizarea e cea care ucide evaziunea fiscală.(…) Nu sunt singur aici, sunt susţinut şi de premier şi de Partidul Naţional Liberal. A venit momentul să schimbăm direcţia”, a mai spus şeful de la Finanţe.

„Reorganizarea ANAF înseamnă de asemenea eliminarea a 150 de posturi de conducere și aproape 2.000 de posturi din structura ANAF. Înseamnă Antifrauda care trece sub Inspecția Fiscală, deci trei vicepreședinți în loc de patru, și rămân discuțiile despre Vamă, unde și acolo vor fi schimbări. Discutăm soluția optimă și acolo, dar deja am început. Pe de o parte vreau să fac economii, pentru că aparatul ANAF și cu informatizarea nu o să mai am nevoie de așa mult personal. Dacă nu mergeam în CSAT (informatizarea) dura cel puțin un an de zile. Așa mi se spune tot timpul, așa durează de ani de zile. Eu vreau până la jumătatea anului”, a precizat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, la Realitatea Plus.

Sursa : realitatea.net