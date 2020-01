Antrenorul Silviu Lung se va ocupa de pregătirea portarilor echipei CSM Ceahlăul Piatra Neamț.

”Având în vedere că eu am mai lucrat cu Ștefan Stoica, m-am trezit cu un telefon din partea lui cerându-mi să vin la Piatra Neamț să antrenez portarii echipei CSM Ceahlăul. Fostul antrenor cu portarii a plecat, din câte am înțeles în străinătate (n.n. – Alin Dincă a plecat în Iran la o echipă de primă divizie), și pentru că mereu mi-a făcut plăcere să lucrez cu Fane (n.n. – Ștefan Stoica) am venit cu inima deschisă și sper ca împreună să facem o treabă bună. Este foarte bine că această echipă are ca obiectiv promovarea în Liga 2, pentru că un obiectiv important ține jucătorii în priză, se creează o emulație și eu sper ca la finalul campionatului să obținem această promovare. Va fi foarte greu, dar toate lucrurile frumoase se obțin cu sacrificii”, a declarat Silviu Lung din postura de antrenor cu portarii la CSM Ceahlăul.

Silviu Lung este un maestru emerit al sportului, economist, fost jucător de fotbal, portar al echipelor Universitatea Craiova, Steaua București și al echipei naționale de fotbal a României.