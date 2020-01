Municipiul Roman ar putea avea un cinemetograf în aer liber, asta pentru că odată votat bugetul edilul Lucian Micu are pe lista de priorități și acest proiect. Mai mult decât atât, a fost identificată și locația pentru cinematograf: în parc, în zona de picnic unde există deja amenajată o scenă.

”Pe 7 februarie vom putea aproba bugetul pe anul în curs. Odată făcut acest pas, putem demara și investițiile pe care mi le doresc pentru anul 2020. Printre ele se numără și un cinematograf în aer liber. Am mai spus că avem proiect european depus pentru Cinematograful Unirea, dar chiar dacă semnăm anul acesta contractul, tot va mai dura 2-3 ani până să devină funcțional, pentru că toată clădirea trebuie consolidată, trebuie recompartimentate spațiile și schimbate integral toate instalațiile.

Când am renovat sala de festivități a Primăriei, am căutat un partener pentru a difuza filmele din cinematografe. Am găsit o firmă specializată, dar sala din Primărie nu este potrivită. Am încercat varianta amfiteatrului din Pietonal, dar proiecțiile pe perdea de apă nu sunt adaptate pentru filmele noi. Așa că am ales varianta cea mai potrivită și anume un cinematograf în aer liber în zona de picnic, acolo unde deja există amenajată o scenă și mai trebuie doar montate ecranul, scaunele și aparatura de difuzare a filmelor.

Port în aceste zile ultimele discuții cu firma care ne va livra filmele, aceleași ca-n marile cinematografe, și vă voi comunica toate detaliile despre acest proiect. Nu facem un cinema în aer liber pentru că este un an al alegerilor, ci încercăm să dinamizăm viața orașului nostru și să le oferim tinerilor și nu numai activități care să-i aducă împreună și să petreacă timp de calitate, într-unul dintre cele mai frumoase obiective din Roman”, a declarat Lucian Micu, primarul municipiului Roman.