Conducerile organizațiilor județene USR și PLUS Neamț au ajuns la un acord privind candidatura pe liste comune la alegerile locale pentru Consiliul Județean Neamț și Municipiul Piatra Neamț. Neamț este al treilea județ la nivel național, după Bihor și Sibiu, și primul din Moldova în care cele două formațiuni politice semnează un acord pentru a candida împreună la alegerile locale.

Astfel, în urma negocierilor purtate în ultimele săptămâni, s-a decis ca pentru Primăria Piatra Neamț să candideze reprezentantul PLUS, Cosmin Asandei, în timp ce propunerea USR, Marius Irimia, va fi candidatul pentru funcția de viceprimar.

În privința alegerilor pentru Consiliul Județean, USR va da candidații atât pentru funcția de președinte, cât și pentru cea de vicepreședinte, alegerile interne pentru desemnarea candidaților urmând să aibă loc în cadrul Conferinței Județene a USR Neamț de mâine, 15 februarie.

De asemenea, tot prin negociere a fost stabilit și algoritmul după care vor fi ocupate pozițiile pe liste, numele candidaților urmând să fie făcute publice ulterior.

„Intrăm în linie dreaptă cu pregătirea alegerilor locale și, iată, suntem al treilea județ din țară unde USR și PLUS decid să candideze împreună pe aceeași listă. Este un semnal clar de unitate pe care îl dăm, mai ales că în scurt timp vom fi un singur partid. În perioada următoare, acolo unde există candidați de la ambele formațiuni, vor avea loc negocieri locale și vom decide sub ce formulă vom candida. Referindu-mă strict la USR, filialele locale existente continuă să-și desemneze candidații pentru alegerile locale, în timp ce echipa de extindere lucrează pentru a putea avea candidați în cât mai multe localități din județ”, a declarat deputatul Iulian Bulai, președintele USR Neamț.

„Prin semnarea acordului privind desemnarea candidaţilor comuni pentru Piatra Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ, am făcut încă un pas important spre fuziunea celor două partide, USR şi PLUS, fuziune aşteptată şi dorită de cetăţeni. Este primul acord din zona Moldovei şi sperăm să dăm un semnal pentru toate filialele din ţară. Aş vrea să transmit că noi, Alianţa USR PLUS, am înţeles şi respectat dorinţa alegătorilor de a oferi o alternativă puternică la actuala clasa politică şi că doar împreună vom putea să oferim proiecte şi soluţii pentru dezvoltarea localităţilor din judeţul Neamţ”, a declarat Ionuț Meraru, președintele PLUS Neamț.