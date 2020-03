Până astăzi, 17 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).

Au fost înregistrate alte 16 noi cazuri de îmbolnăvire, după cum urmează: 7 în Iași, 2 în Suceava, 2 în Neamț și câte unul în Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița Năsăud și Vrancea.Persoanele confirmate pozitiv au vârste cuprinse între 21 și 65 de ani.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 3282 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 16610 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală, informează Grupul de Comunicare Strategică.

Pe site-ul DSP Neamț situația este prezentată astfel:

La data de 17.03.2020 ora 8:30, de pe teritoriul județului Neamț s-au raportat la Centrul Naţional de Supraveghere şi control al Bolilor Transmisibile următoarele informaţii:

113 persoane in carantină;

417 persoane în auto – izolare la domiciliu, din care 6 persoane instituţi onalizate .

La aceasta data, pe teritoriul judeţului Neamţ, s-au confirmat 2 cazuri noi de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), care sunt internate in Spitalul de boli infecţioase Iaşi și se află sub supraveghere medicală permanentă. Unul dintre cazuri este caz apropiat cu bărbatul confirmat din Constanta, care a fost prezent la Campionatul de dans sportiv de la Sala Polivalenta Piatra Neamț (in data de 29.02-1.03.2020). Cel de-al doilea caz are legătura tot cu Campionatul de dans sportiv. Starea generală de sănătate a pacientilor este bună.

Ancheta epidemiologica este in desfășurare.