Soția unui pacient confirmat pozitiv cu virusul COVID-19 este farmacistă. Este vorba despre cazul bărbatului de 45 ani, care, deși de aproape 2 săptămâni prezenta simptome specifice ca potențial bolnav de COVID-19, , nu a fast încadrat de către personalul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, ca potențial bolnav. S-a prezentat de 2 ori la spital și a fost trimis acasă și abia a treia oară a fost testat, fiind diagnosticat pozitiv, iar acum este internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

Soției pacientului, contact direct la o primă anchetă epidemiologică, nu i s-a făcut încă testul. Aceasta este farmacistă într-o farmacie din Piatra-Neamț. De când soțul a fost confirmat pozitiv, farmacista a rămas acasă. Mai mult decât atât, pentru că este un domeniu care lucrează cu publicul și mai ales cu categoriile vulnerabile, proprietarul lanțului de farmacii a decis închiderea acelui punct de lucru, chiar dacă nu are confirmarea despre situația angajatei lui.

”Am luat decizia de a închide acel punct de lucru, chiar dacă angajata noastră nu a fost testată, deci nu putem spune dacă are sau nu. Am făcut acest lucru ca o măsură preventivă. Am dezinfectat farmacia și am luat legătura cu cei de la DSP Neamț să vedem ce decid și ei. Oricum în fiecare punct al nostru de lucru am fost foarte stricți în ceea ce privește protocolul de prevenire a răspândirii virusului. Spatiile noaste sunt generoase , avem cam patru case de marcat, cu toate acestea s-a lucrat doar la două, iar în incintă nu intrau decât două persoane. Se dezinfecta frecvent. Să sperăm că veștile vor fi bune, gândul meu este la colega noastră, la colegii noștri, să trecem toți cu bine peste hopul acesta”, a declarat Ilie Echim, fondatorul lanțului de Farmacii Ardealul.

Prefectul județului Neamț, George Lazăr a solicitat o anchetă urgentă la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru verificarea modului în care au fost respectate protocoalele spitalicești în cazul unui pacient, iar în situația în care se constată fapte ce ar putea fi încadrate ca infracțiuni (neglijență în serviciu, abuz in serviciu etc.) acesta solicită să fie sesizate organele de cercetare penală.

”Ancheta este în desfășurare , DSP Neamț s-a autosesizat cu privire la cazul semnalat aproape concomitent cu solicitarea venită de la Prefectura Neamț. Inspectorii noștri au fost în spital, au fost audiate mai multe cadre medicale care au avut contact cu bărbatul și s-a cerut prezentarea punctelor de vedere referitoare la acest caz și în scris. De asemenea s-au cerut documentele medicale și se verifică dacă s-a respectat protocolul”, a declarat Radu Firăstrău, director DSP Neamț.