O femeie din Piatra-Neamț cere autorităților testarea familiei ei. Asta după ce soțul său, care lucrează la Serviciul Județean de Ambulanță Neamț a fost confirmat pozitiv cu COVID -19. Bărbatul a fost în contact direct cu un alt pacient pozitiv care a și decedat. Femeia se teme atât pentru fetița ei de patru ani, cât și pentru mama ei de 62 care locuiește cu ei.

”Sa imi explice si mie cineva, cum se poate ca, dupa ce ne-au izolat in aceeasi casa o saptamana, (sotul meu intrand in contact direct cu un pacient confirmat pozitiv COVID-19, in momentul de fata decedat) astazi sa ii iasa si lui testul POZITIV si solicitand teste pentru noi, cei care am stat fortat cu el in casa, sa ni se raspunda ca procedura nu prevede asta

Domnilor de la DSP, copilul meu de 4 ani a dormit cu el in fiecare seara! Nu a luat virusul la piata sau la plimbare prin oras, L-A LUAT IN TIMPUL SERVICIULUI!!!!

NOI AM RESPECTAT REGULILE IMPUSE DE DUMNEAVOASTRA, AM STAT IN CASA!!!!!

Nu e vina noastra ca pacientul a fost inconstient si nu a declarat, nu e vina noastra ca nu l-ati luat in izolare ci l-ati lasat acasa!

Cu noi in casa sta mama mea care are 62 ani, nici ea nu are nicio vina ca sistemul nu functioneaza!

Imi spuneti ca daca apar simptome la noi sa sunam si atunci ne recoltati? Vi se pare normal, aveti copii acasa?

Daca asa procedati cu toate cadrele medicale, sa vedem cum o sa va fie cand vor fi infectati din familia dumneavoastra si o sa sunati la 112. Nu or sa poata veni, VOR FI BOLNAVI CU TOTII!!!

VREAU TESTE PENTRU NOI, cei care am intrat in contact direct cu el, fiind in izolarea la domiciliu impusa de dumneavoastra!!!!”, este mesajul postat de soție pe Facebook.