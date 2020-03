Primăria Piatra-Neamț a alocat ieri suma de 100.000 lei Spitalului Județean Neamț, prin Asociația Comunitatea Noastră-Vivid, pentru dotarea cu echipamente medicale, materiale de protecție, sanitare și de igienă destinate cadrelor medicale și zonelor de primiri urgențe și terapie intensivă.

”Spitalul Județean Neamț trece în această perioadă prin momente dificile, iar cadrele medicale de acolo sunt în prima linie în lupta împotriva coronavirusului. Chiar dacă spitalul este subordonat și administrat de Consiliul Județean Neamț, consider că este foarte important acum să ne unim forțele și să ajutăm sistemul medical nemțean, pentru tratarea în condiții optime a pacienților infectați și pentru a putea depăși cât mai repede această situație de criză”, a declarat Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra-Neamț

În urma parteneriatului se va facilita și colaborarea dintre Direcția de Asistență Socială a Primăriei Piatra-Neamț și Asociația Comunitatea Noastră- VIVID, pentru implicarea și a voluntarilor înscriși în inițiativa Vivid Neamț în sprijinirea vârstnicilor și altor categorii de persoane vulnerabile din orașul nostru, aflate în această perioadă într-o situație dificilă.

VIVID Neamț este o inițiativă comunitară, care reunește antreprenori, ONG-uri și alți binevoitori, creată cu scopul de a ajuta sistemul medical și populația din Piatra-Neamț și județul Neamț în combaterea epidemiei de COVID-19.

”Vom continua să alocăm fonduri din bugetul local pentru susținerea sistemului medical, a luptei împotriva coronavirusului și sprijinirea persoanelor care au nevoie de ajutor. Am decis ca în acest an dificil pentru fiecare dintre noi, să renunțăm la beculețele luminoase de Paște și să redirecționăm fondurile bugetate în acest sens către acțiuni umanitare, de luptă împotriva covid-19 și ajutorarea persoanelor afectate. De asemenea, sumele de bani care au fost alocate la începutul acestui an în bugetul local pentru festivaluri vor fi redirecționate, pentru finanțarea unor acțiuni umanitare de sprijin a populației afectate și combaterea coronavirusului (achiziție măști, materiale dezinfectante, mănuși, teste, medicamente, echipamente de protecție, aparate de testare, sprijinire pesoane vârstnice etc). Astfel, în acest moment, peste 650.000 de lei din bugetul local au fost redirecționați pentru prevenirea infectării cu coronavirusul și sprijinirea vârstnicilor și a altor categorii vulnerabile”, a adăugat Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț