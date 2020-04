Înalta Curte de Casație și Justiție a dat astăzi soluția în procesul de incompatibilitate a primarului Lucian Micu. Acesta a contestat decizia Agenției Naționale de Integritate din 2016 care susținea că ”Lucian Micu se află în stare de incompatibilitate începând cu 30 august 2012, întrucât deține simultan funcția de viceprimar și funcția remunerată de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Roman, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și k) din Legea 161/2003”.

”După cum mă cunoașteți, sunt o persoană cinstită și nu îmi place să ascund gunoiul sub preș. Când am ales și am fost ales să conduc acest oraș, știam că vor fi vremuri frumoase, dar și dificile, poate nu atât de grele ca povara noului coronavirus, dar până acum tot timpul am găsit soluții să depășim cu bine fiecare ”încercare a vieții”. Tocmai acum a venit și decizia ICCJ, prin care s-a dat dreptate inspectorilor ANI. Sigur că decizia mă nemulțumește, sunt dezamăgit, însă nu o comentez. Pot comenta, însă, că așa cum morții votează în unele județe ale țării, în Roman morții fac plângeri administrative. Pot comenta cu privire la faptul că dosarul care a ajuns în instanță era doar un sfert din cel inițial, mă refer la volum. De ce? Pentru că din el lipseau probe. Dar, acum nu mai contează.