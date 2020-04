Dr. Florin Apostoae va fi, cel mai probabil începând de luni 6 aprilie, noul manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, asta după ce Toader Mocanu, actualul manager interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, numit în urmă cu aproximativ trei săptămâni și-a dat demisia. În prezent, dr. Florin Apostoae ocupă funcția de manager interimar la Spitalul Orașenesc “Sf.Dimitrie” Tg.Neamț.

”Voi incerca sa aduc echipamente de protecție, materiale, aparatură medicală, să protejez personalul pentru a ne putea face datoria. În Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț se tratează pacienții infectați cu virusul COVID-19, de aceea prioritatea mea este ca personalul medical să fie cât mai bine protejat. Voi face în așa fel și programul de ture pentru a putea sa ne facem datoria cât mai bine.

Sunt medic urgentist, cât am fost manager am facut și gărzi, am intrat în contact direct cu pacienții. La noi, la Târgu Neamț, am avut în jur de 30 de pacienți suspecți de COVID-19, sau contacți, dintre care 10 au fost confirmați pozitiv. Am avut și un caz de AVC, care ulterior a și decedat. Toți au avut parte de îngrijire medicală până au fost redirecționați spre alte unități spitalicești.

Personalul medical a fost protejat în tot acest timp. Am avut două suspiciuni de COVID-19 printre cadrele medicale, dar s-au infirmat.

Cel mai probabil, voi prelua interimatul de luni 6 aprilie”, a declarat pentru Realitatea de Neamț, dr. Florin Apostoae.