Solstiţiul de vară (21 iunie) reprezintă începutul astronomic al anotimpului, şi, totodată, este ziua cea mai lungă din an. Din vechime, această perioadă era încărcată de semnificaţii: pentru precreştinii din diferite colţuri ale lumii era un timp magic, când venerau soarele.

Creştinii ţin, pe 24 iunie, ziua Naşterii Sf. Proroc Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători, suprapusă, la noi, peste vechea sărbătoare populară a Sânzienelor (numită şi Drăgaică), când au loc diverse practici agrare, se culeg plante de leac etc. Pentru pietreni, acum sunt Ziua oraşului şi hramul Bisericii Sf. Ioan Domnesc (ridicată de Ştefan cel Mare în anul 1498). Tot acum, iubitorii de pretutindeni ai portului tradiţional românesc sărbătoresc, începând din 2013, Ziua Universală a Iei, alegere deloc întâmplătoare, care face legătura cu zânele bune despre care se crede că plutesc prin păduri şi câmpii îmbrăcate, cum altfel, în frumoase cămăşi populare.

”În acest an, luând câte puţin din magia, sacralitatea şi festivismul perioadei, vom organiza o nouă ediţie a Grădinii cu ii în curtea Muzeului de Etnografie Piatraţ-Neamţ. Frumoasele cămăşi sunt cusute de pasionatele doamne de la Şezătoarea de Piatra din cadrul Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”. Acesta fiind al doilea proiect la care am lucrat împreună, după IA NEAM(Ţ)ului din 2018. Vor fi expuse 30 de ii, cele mai multe realizate în ultimul an de 23 expozante. Ca sursă de inspiraţie au fost pictura „La Blouse Roumaine”, celebrul tablou de Henri Matisse, expus la Centre Pompidou din Paris, cămăşi vechi din muzeele de etnografie, lăzile de zestre ale bunicilor, planşe din cărţi vechi etc. Rezultatul este uimitor: rafinament, frumuseţe şi eleganţă, o sugestie pentru oricare doamnă care apreciază valoarea autentică. Iar dacă de-a lungul timpului, cămăşile populare au fost îmbrăcate de regine, credem că o ie autentică purtată de oricare dintre noi nu face decât să ne înnobileze şi să ne transforme în apariţii unice, într-o lume care a adoptat mult prea uşor diferite tipuri de „uniformă”.

Veniţi să descoperiţi o mică parte din frumosul din natură şi din cel creat de mâna omului, trandafirii şi iile din grădina Muzeului de Etnografie Piatra-Neamţ! E vremea rozelor, nu numai a sânzienelor!”, este invitația lansată de organizatori.

Expoziţia va fi deschisă duminică, 21 iunie 2020, între orele 10.00 – 18.00, iar accesul este liber.