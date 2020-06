Astăzi, 19 iunie, se va deschide în Ștrandul Tineretului din Piatra-Neamț, zona de plajă și bazine.

„Anul acesta, deși a fost o situație cu totul specială din cauza crizei sanitare, am realizat lucrări pentru pregătirea ștrandului, astfel încât pietrenii să se bucure de această importantă zonă de agrement. Pe lângă lucrările specifice de pregătire a ștrandului, am achiziționat 400 de șezlonguri noi și am realizat dotări suplimentare la o parte dintre căsuțele pentru cazare. Am finalizat pregătirea zonele de plajă și a bazinelor cu apă, am realizat revizia echipamentelor și instalațiilor care asigură funcționarea bazinelor și avem asigurate serviciile de salvamar și asistență medicală, obligatorii pentru permiterea accesului la bazine. Odată cu deciziile autorităților naționale de redeschidere a ștrandurilor, am implementat măsurile impuse pentru protejarea populației în zonele de bazine și plajă și suntem pregătiți din toate punctele de vedere pentru a primi publicul dornic să facă plajă și baie în ștrand”, a declarat Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra-Neamț.

Măsuri speciale pentru prevenirea infectării:

– termometrizarea persoanelor care accesează zona de plajă și bazine de către personal medical specializat;

– înregistrarea datelor de contact ale persoanelor care utilizează această zona pentru simplificarea realizării unor eventuale anchete epidemiologice,;

– dezinfectarea picioarelor înainte de intrarea în bazinele cu apă;

– limitarea numărului de persoane care au acces simultan în bazine la maxim 100 în cazul bazinului mare și maxim 30 în cazul bazinului mic;

așezarea șezlongurilor la o distanță de minim 2m, cu excepția celor utilizate de membrii aceleeași familii, dezinfectarea periodică a zonei.

Tarifele de acces la bazine:

– 5 lei/zi acces bazine înot – copii (între 5 și 14 ani);

– 15 lei/zi acces bazine înot – adulți;

– 20 lei/zi acces bazine înot adulți – zona VIP;

– 7 lei/zi acces bazine înot copii (între 5 și 10 ani) – zona VIP;

– gratuitate pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 – 5 ani și persoane cu dizabilități;

– pentru pensionari se aplică o reducere de 50 %;

Programul de functionare zilnic 10-19.

Accesul pietonal în ștrand este gratuit!