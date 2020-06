Auzim tot mai des sintagma “liberalizarea pieții gazelor naturale”. Suntem asaltati de clipuri publicitare, de mesaje, de notificari scrise, de vizite la domiciliu, prin care ni se prezinta cele mai bune oferte de pe piata serviciilor de furnizarea gaze naturale. Cum putem stii care dintre oferte este mai avantajoasa si ne ofera siguranta si servicii in conformitate cu standardele de performanta?

Doar, informandu-ne!

De fapt, ce se va intampla de la 1 iulie 2020?

In conformitate cu prevederile art 179 alin 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale mr 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, preturile de furnizare a gazelor naturale nu vor mai fi reglementate (stabilite) de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – ANRE, ci se vor forma liber pe piata, in functie de raportul cerere-oferta. In mod normal, aceasta actiune ar trebui sa fie in avantajul consumatorilor, in sensul ca, furnizorii vor intreprinde toate demersurile pentru a obtine cele mai bune preturi care vor atrage mai multi clienti si, astfel, isi vor asigura continuitatea afacerii.

Pana la data de 30.06.2020, toti consumatorii trebuie sa isi exercite dreptul de a-si alege un furnizor cu care sa incheie un contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential. Noul contract de furnizare poate fi incheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale dintre cei ce detin licenta ANRE. Procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale nu genereaza costuri suplimentare sau modificari de ordin tehnic.

In situatia in care, pana la sfarsitul lunii iunie 2020, un consumator nu incheie un contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential, furnizarea gazelor naturale nu va fi sistata, ci se va face in conditiile contractuale ale furnizorului actual, la pretul din oferta comunicata odata cu factura fiscala curenta din perioada mai-iunie 2020. Ramane, insa, obligatia ca, pana cel mai tarziu 30 iunie 2021, consumatorul sa incheie un contract de furnizare a gazelor naturale in regim concurential.

Toate aceste actiuni sunt reglementate prin Ordinul Presedintelui ANRE nr 27/2020 pentru stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii casnici, in perspectiva eliminarii preturilor reglementate.

Lista furnizorilor de gaze naturale, precum si informatii privind ofertele-tip sunt puse la dispozitie prin aplicatia “Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale” disponibila pe site-ul ANRE. De asemenea, furnizorii pun la dispozitia consumatorilor, pe site-urile proprii, atat informatii legate de oferte cat si modelul de contract furnizare utilizat.

Am facut o simulare pentru un loc de consum din Piatra Neamt, consum casnic anual cuprins sub 280Mwh (consum aferent pentru un apartament cu centrala termica si aragaz) si au rezultat 73 oferte–tip ale furnizorilor autorizati.

Ofertele-tip prezentate, ordonate crescator in functie de pretul de furnizare in lei/MWh, fara TVA si acciza pentru gaze naturale, se diferentiaza prin:

-pret de furnizare de la 108,27 lei/MWh pana la 258,77 lei/Mwh;

-valabilitatea ofertei, perioada in care pretul afisat ramane fix, daca se incheie contractul in aceasta perioada, perioada de valabilitate variaza intre mai putin de o luna pana la 14 luni;

-se acorda un discount la factura fiscala pe perioade de 3 luni, 6 luni sau 12 luni;

-durata contractului, care variaza de la 12 luni pana la “perioada nedeterminata”;

-termenul de plata a facturii fiscale, care variaza de la mai putin de 15 zile pana la mai mult de 30 zile de la data emiterii;

-modul de transmitere a facturii fiscale (tiparit si/sau electronic);

-daca se solicita garantii, conditiile aferente;

– daca se ofera alte servicii suplimentare, gratuit sau contracost, reduceri promotionale ale costurilor acestora.

Contractul de furnizare poate fi incheiat, dupa cum urmeaza:

– direct, la sediul social sau in punctele de lucru declarate ale furnizorului;

– contracte incheiate la distanta, prin canalele electronice de comunicare la distanta;

-contracte incheiate in afara spatiilor comerciale ale furnizorilor, de regula, prin prezentarea reprezentantilor acestora la domiciliul consumatorilor.

In cazul contractelor incheiate la distanta, precum si a celor incheiate in afara spatiilor comerciale, operatorii economici au obligatia ca, inainte ca oferta sau contractul sa produca efecte obligatorii asupra consumatorului, sa indeplineasca cerintele de informare, in mod clar si inteligibil privind: identitatea furnizorului, adresa postala, numar de telefon, adresa de e-mail, principalele caracteristici ale serviciilor, pretul total al serviciilor cu toate taxele incluse, modalitati de plata, dreptul de retragere, conditiile, termenele si procedurile de exercitare a acestui drept, durata contractului, conditii de incetare, penalitati, asa cum sunt acestea prevazute la art 6 alin 1 si 2 din OUG 34/2014 privind contractele incheiate cu profesionistii.

De asemenea, furnizorii trebuie sa faca dovada comunicarii unui exemplar din contractul incheiat cu consumatorul, cu semnaturile partilor contractante.

In ambele cazuri, consumatorul are posibilitatea de retragere din contract in termen de 14 zile de la semnare si, numai cu acordul scris al acestuia, de renuntare la perioada de retragere, contractul poate produce efecte.

Sfaturi pentru consumatori

Cum alegem:

-solicitam oferta, in format tiparit sau pe orice suport durabil – poate fi descarcata de pe site-ul furnizorului ales sau de pe site-ul ANRE;

-solicitam un model de contract furnizare gaze naturale – poate fi descarcat de pe site-ul furnizorului ales sau de pe site-ul ANRE;

-comparam informatiile inscrise in cele doua documente;

– solicitam informatii suplimentare care sa fie comunicate, in scris;

-verificam modalitatea si termenul de plata a facturilor pentru a evita situatiile in care, in mod legal, furnizorul poate sista furnizarea gazelor naturale pentru neplata si percepe taxe suplimentare

-analizam cu atentie caracteristicile ofertei in care se ofera discount-uri (la ce anume se refera, perioada de valabilitate a ofertei);

– alegem varianta care este cea mai apropiata de cerintele si posibilitatile fiecaruia dintre noi de relationare cu furnizorul (utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta constituie un avantaj);

– pastram toata corespondenta care a facut obiectul incheierii contractului de furnizare pentru a putea dovedi, in cazul aparitiei vreunei neconcordante intre informatiile precontractuale si cele aplicate efectiv in derularea contractului;

– ne adresam, in scris, furnizorului cu care am incheiat contractul de furnizare pentru a clarifica orice abatere de la prevederile contractuale.

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor NEAMT va asigura ca va supraveghea, conform competentelor legale, modalitatea de indeplinire a obligatiilor ce revin furnizorilor de gaze naturale in regim concurential, atat in baza unor tematici de control cat si a petitiilor consumatorilor.