Ca de fiecare dată, pompierii militari nemțeni s-au aflat la datorie. In urma atenționărilor Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “PETRODAVA” al judeţului Neamț a intervenit la:

– misiune evacuare apă din 8 fântâni, în localitatea Ion Creangă, comuna Ion Creangă. A intervenit Detașamentul de Pompieri Roman, cu 3 subofițeri, 1 autospecială de lucru cu apă și spumă și o electropompă;

– misiune evacuare apă din 3 curți și 1 beci, în localitatea Dolhești, comuna Pipirig. A intervenit Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț, cu 4 subofițeri, 2 autospeciale de serviciu și 2 motopompe;

– misiune evacuare apă din 6 curți, în localitatea Stânca, comuna Pipirig. A intervenit Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț, cu 4 subofițeri, 2 autospeciale de serviciu și 2 motopompe;

– misiune evacuare apă din 8 curți și 2 subsoluri de bloc, în municipiul Piatra Neamț. A intervenit Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț, cu 10 subofițeri, 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 2 autospeciale de serviciu și 3 motopompe;

– misiune evacuare apă din 6 curți și 4 beciuri în localitatea Vaduri, comuna Alexandru cel Bun. A intervenit Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț, cu 1 ofițer, 11 subofițeri, 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 1 autoturism de serviciu, 1 autocamion de intervenție și 4 motopompe;

– misiune îndepărtare elemente de construcție instabile din acoperișul unui bloc în municipiul Piatra-Neamț. A intervenit Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț, cu 3 subofițeri, 1 autospecială de intervenție și salvare la înalțime, 1 autoturism de serviciu;

– misiune evacuare bovine surprinse în albia râului Bistrița, pe raza comunei Dumbrava Roșie. A intervenit Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț, cu 3 subofițeri și 1 autospecială complexă de intervenție la incendii, salvare și prim ajutor;

– misiune evacuare apă din 1 curte, în localitatea Solca, comuna Oniceni. A intervenit Detașamentul de Pompieri Roman, cu 4 subofițeri, 1 autospeciale de de lucru cu apă și spumă și 1 motopompă;

– misiune deblocare DN17 B pe raza localității Poiana Largului, arbori căzuți pe suprafața carosabilă, s-a intervenit cu 5 subofițeri, 1 autospeciale de de lucru cu apă și spumă și 1 motofierăstrău, de la Garda II Poiana Teiului;

– misiune evacuare apă din 36 gospodării din localitatea Stânca, com. Pipirig. A intervenit Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț și forțele de la ISU Bacău cu 1 ofițer, 20 subofițeri, 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă 1 autocamion de intervenție, 1 autoturism de serviciu, 5 motopompe transportabile, 1 motopompă remorcabilă.

– misiune evacuare apă din curți și beciuri, localitățile Bodești și Oșlobeni, comuna Bodești. A intervenit Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț cu 2 subofițeri, 1 autoturism de serviciu, 1 motopompă transportabilă.

– misiune evacuare apă din curte, localitatea Târpești, com. Petricani. A intervenit Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț cu 6 subofițeri, 1 autospecială de lucru cu apă și spumă, 1 motopompă transportabilă.

– misiune evacuare apă din 3 curți, localitatea Topolița, com. Grumăzești. A intervenit Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț cu 5 subofițeri, 1 autospecială de lucru cu apă și spumă, 1 motopompă transportabilă.

– misiune evacuare apă din curți și beciuri, localitatea Dobreni, com. Dobreni. A intervenit Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț cu 1 ofițer, 2 subofițeri, 1 autospecială de lucru cu apă și spumă, 1 motopompă transportabilă.

– pentru sprijinirea acțiunilor de intervenție ISU Neamț a primit în sprijin de la ISU Bacău 2 autocamioane de intervenție, 3 motopompe transportabile, 2 motopompe remorcabile 1 motopompă de capacitate mărită și 6 subofițeri.

La ora raportării echipajele ISU intervin în localitățile Stânca, Bistricioara și Dobreni pentru evacuare apă din curți și gospodării. Totodată echipe mixte ISU-S.G.A.-primării monitorizează cursul râului Bistrița și a torenților din amonte acumulare Izvorul Muntelui.