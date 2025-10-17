După explozia devastatoare care a distrus un bloc din Rahova, apar tot mai multe informații pe surse care conturează un posibil lanț de evenimente ce ar fi dus la deflagrație.

Potrivit surselor, în prezent se discută mai multe scenarii, iar specialiștii analizează atent fiecare posibilitate pentru a înțelege cum a fost posibil ca o asemenea tragedie să se producă. În centrul discuțiilor se află o ipoteză delicată: aceea conform căreia un locatar ar fi obținut autorizarea unei firme private pentru a rupe sigiliul pus de echipele de gaze.

Miros de gaze în bloc cu câteva zile înainte

Declarațiile locatarilor indică faptul că problema gazelor era cunoscută de mai mult timp. Oamenii povestesc că, în zilele anterioare exploziei, în bloc se simțea un miros persistent de gaz, iar o companie de specialitate ar fi intervenit pentru verificări. Alimentarea cu gaze ar fi fost întreruptă, iar conducta sigilată pentru a evita orice pericol. Cu toate acestea, unii locatari spun că mirosul nu a dispărut nici după oprirea gazelor, ceea ce ridică întrebări despre ce s-a întâmplat mai departe în imobil.

Ipoteza sigiliului rupt, cu acordul unei firme private

Sursele spun că, printre scenariile luate în discuție, se află și posibilitatea ca unul dintre locatari să fi apelat la o firmă privată pentru a redeschide alimentarea. Acesta ar fi obținut aprobarea firmei de a rupe sigiliul și a dat drumul la gaze, în ciuda mirosului persistent din ultimele zile.

Situația urmează să fie verificată în detaliu, pentru a se stabili dacă a existat o intervenție neautorizată asupra instalației și dacă aceasta a dus la acumularea de gaze.

Raed Arafat: „Cel mai probabil cauza este gazul”

Situația bizară care a dus la explozia devastatoare a fost discutată și de Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Acesta a declarat că explozia s-a produs, cel mai probabil, ca urmare a unei acumulări de gaze. „Cel mai probabil cauza este gazul. Asta e cert. Aproape nu putem să spunem că e altceva. Dar ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, sunt multe aspecte care se discută, aici rămâne să vină specialiștii în domeniu să spună exact ce a fost acolo și cum s-a întâmplat”, a explicat secretarul de stat.

El a confirmat și faptul că echipele de la gaze fuseseră deja la bloc înaintea tragediei. „Avem această informație că au fost echipe de la gaz aici și că gazul a fost oprit. Ce s-a întâmplat mai departe asta urmează să declare cei de la gaz, dacă au făcut verificările”, a spus Arafat.

Posibilitatea redeschiderii alimentării

Întrebat cum ar fi putut avea loc explozia dacă alimentarea fusese întreruptă, Raed Arafat a declarat: „Dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis. Asta urmează să vedem.” Declarația lasă loc pentru scenariul potrivit căruia o persoană ar fi putut manipula instalația, fie intenționat, fie din neglijență.

Bilanțul tragediei și mărturii cutremurătoare

Deflagrația a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 13, care au fost transportate de urgență la spital. Imaginile de la fața locului arată un etaj complet distrus și pagube uriașe în apartamentele învecinate. Mai mulți locatari au povestit că mirosul de gaz se simțea intens încă de joi, iar unii dintre ei chiar au sunat la autorități pentru a cere ajutor.

Prefectul Capitalei confirmă cauza probabilă

Prefectul Bucureștiului, Andrei Nistor, a susținut că totul indică o acumulare de gaze. „Eu sunt la fața locului, nu simt miros de gaze, dar este destul de clar că aceasta este cauza. A fost o acumulare de gaze în urma căreia s-a produs o explozie. La cum arată este destul de clar”, a spus Nistor.

Autoritățile continuă verificările tehnice și audiază persoanele care locuiau în bloc, pentru a stabili cum s-a ajuns la o asemenea tragedie și dacă s-au respectat procedurile privind intervențiile la rețeaua de gaze.