Legumele din serele românilor au ajuns un adevărat pericol pentru sănătate! Experții au analizat peste 1.300 de probe de legume din România și au găsit în peste 40% din acestea urme de substanțe toxice, un procent dublu față de anul trecut. Astfel, în perioada Postului Mare, când foarte mulți români aleg să mănânce tot mai multe legume, aceștia riscă să se îmbolnăvească din cauza pesticidelor. Cele mai periculoase sunt mărarul, salata și roșiile.

În Mehedinți, experții fitosanitari au găsit în peste 40% dintre legumele analizate urme de substanțe periculoase, dublu față de anul 2023. Sunt însă și zone unde producătorii au respectat normele.

„Doamna, rezultatele au venit fara depasiri de limita de pesticide, da? Toate, deci absolut toate. Noi am prelevat din zona de sud, din Slatina, si din zona de nord. In general, le prelevam din piete sau din supermarketuri. Am luat direct din momentul in care au ieist cu ele pe piata”, a declarat un expert la postul Olttv Slatina.

Printre cele mai periculoase legume sunt verdețurile. Aproape două treimi dintre probele luate din salată și mărar au fost depistate prezența pesticidelor, urmate apoi de roșii.

Cât despre fructe, mai bine de jumătate din probele analizate au conținut reziduuri de pesticide. Datele vin în contextul în care românii se plâng că multe dintre alimente au devenit un lux, din cauza prețurilor prea mari.

„Pețurile la mâncare au crescut cam de 4 ori fata de 2020. În aceeasi perioada, era 4,5 kg de ardei gras, acum e 20 de leiȚ, spune un cumpărător.

Fermierii se apără și spun că legumele la care au fost găsite valori mai mari decât limita maximă admisă ar proveni, de fapt, din Turcia.

Sursa: Newsinn