Florin Zamfirescu: „Statul nu m-a ajutat cu nimic!”

„Îmi fac o casă…din ce vreau eu…și trebuie să merg să plătesc niște taxe, niște impozite ca să-mi dea dosarul…Bine! Le plătesc și îmi fac casa și când casa… e gata, ce mă ajută pe mine statul? Pentru casa mea? Tot ce îmi cumpăr, îmi cumpăr cu TVA.

Cum spuneam, din 100 de lei, 50 sunt dați. Și în sfârșit mă bucur că am o casă, un cuib în care să dorm și eu. Orice animal își face cuib și gândacul de Colorado și broasca…și păsările își fac cuib. Tu, ai făcut casa? Da! IMPOZIT! Păi, m-ai ajutat tu cu ceva? Eu mă racordez la lumină, mă racordez la gaze, la apă, că statul mi le dă și eu le plătesc. Nu la prețul prim, la prețul cu TVA. Domne, se va trezi vreodată cineva în țara asta ca să zică STOP? Ne mint că se fac alegeri. Noi știm, suntem de la început convinși că totul e o fraudă. Nu contează cine votează, contează cine numără.”, a transmis actorul Florin Zamfirescu.