Marius Tucă dă de pământ cu rechizitoriul făcut pe genunchi! Gazetarul a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că toată ancheta e ca o compunere mediocră făcută de niște elevi de școală primară.

Nu există probe și au inventat scenarii aberante pentru că la acea vreme Călin Georgescu urma să câștige alegerile democratic și nu avea niciun interes să dea: „o lovitură de stat” așa cum acuză procurorii, susține Marius Tucă.

Marius Tucă: „Georgescu a câștigat alegerile! Nu avea alte interese!”

„În ceea ce-l privește pe domnul acesta, domnul Florența, trebuie să spun că am avut impresia că asist la unul dintre procesele staliniste de pe vremuri, pentru că într-o democrație un proces trebuie să se desfășoare normal să fie un rechizitoriu, să fie trimis în judecată, eventual inculpat și așa mai departe.

Dar chestiunea și mai gravă mi se pare cea pe care a făcut-o Nicușor Dan, acest președinte care pentru mine este inapt pentru funcția de președinte.

Avea de gând să-l dea afară pe acest domn Florența, însă domnul Florența în momentul când a aflat că va fi schimbat a început să lucreze.

Un rechizitoriu care…în opinia mea, este o compunere de școlari, de nepricepuți.

Așadar, Nicușor Dan acreditează că acest rechizitoriu, de fapt, reprezintă și probele de care era întrebat aproape în fiecare zi.

Călin Georgescu, în mod total paradoxal, deci el ar fi câștigat alegerile, s-a gândit: bă ia să dau eu o lovitură de stat dacă tot o să câștig alegerile…Nu mai am timp, nu mai am răbdare să se desfășoare turul 2 și trebuie să dau lovitura de stat acum.

Tot acest dosar a fost inventat, Dumnezeule, după ce Călin Georgescu a câștigat turul 1 și se îndrepta vertiginos spre câștigarea turului 2.”, a transmis jurnalistul Marius Tucă.