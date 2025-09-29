Consultantul politic Miron Mitrea dezvăluie motivul pentru care Nicușor Dan nu poate fi luat în serios! Într-o analiză incendiară făcută în exclusivitate la Realitatea PLUS, analistul a spus că președintele României nu poate fi credibil în fața autorităților cu care negociază la cel mai înalt nivel pentru felul în care se prezintă.

„Eu am să fiu mai direct. Pentru mine, un cetățean care să dă președintele unei țări și care apare în fața televiziunii cămașa făcută așa, cu părul nearanjat, desfăcut, fără o cravată la gât nu cred că poate să impună autoritate în fața unor șefi de bănci și alte instituții care trebuie să împrumute și să sprijină.

Modul în care imaginea lui este judecată este la fel de important ca și ceea ce face. În ultima vreme, nu știu ce fac oamenii ăștia care ăl păpușează, îl manipulează, îl sfătuiesc, habar nu am cum să zic, de-l lasă să apară în felul ăsta. Imaginea lui nu e una de președinte. E primul lucru pe care-l văd, după aceea îl ascult ce spune”, a declarat Mitrea în ediția de duminică[ seara a e emisiunii „Culisele Puterii” de la Realitatea PLUS.

Miron Mitrea, adevărul tranșant despre alegeri: „Peste tot se încearcă să se fure votul”