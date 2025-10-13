Ultimii 13 ostatici israelienei rămași în viață au fost predații de Hamas către Crucea Roșie, în timp ce primii 7 au ajuns deja la familii. În acest timp, președintele Donald Trump se află în Israel, pentru o vizită-fulger, iar oficiali UE au salutat aportul său decisiv în obținerea acordului istoric. Lideruld de la Casa Albă a aplaudat în Parlamentul de la Tel Aviv, înainte de ține un discurs.

UPDATE 12:30 – Primele imagini cu ostaticii israelieni eliberați după doi ani de captivitate în mâinile Hamas

Ostaticii israelieni eliberați de Hamas au ajuns luni în posesia IDF și urmează să se întâlnească cu familiile lor, scrie Reuters. În schimb, Israelul va elibera mai mulți prizonieri palestinieni.

Imaginile publicate în mediul online ilustrează momentele emoționante în care persoanele ținute ostatice se întâlnesc cu cei dragi. Aceste imagini sunt însoțite și de scurte descrieri, cum este în cazul fotografiilor de mai jos:

„Tânărul Gilboa-Dalal s-a întors acasă”

„Bine ai venit acasă! Gali și Ziv Berman se îmbrățișează după ce au fost ținuți ostatici în Gaza mai bine de 2 ani”.

„Alon Ohel este un om liber, la 738 de zile după ce a fost răpit de la un festival de muzică, cu schije în ochi”



„Eitan Mor s-a reîntâlnit cu părinții ei după 738 de zile în iad”

UPDATE 11:47 – Preţedintele american Donald Trump declară luni presei, la Tel Aviv, înainte să susţină un discurs în Parlamentul israelian (Knesset), că ”Hamasul se va dezarma” şi reiterează că războiul s-a terminat, relatează AFP şi The Associated Press.

În galeria Knessetului, numeroase persoane purtau şepci roşii cu inscripţia ”Trump, preşedintele păcii”, scrie AFP.

În hemiciclu, cel puţin o peroană purta o şapcă cu acelaşi mesaj.

Donald Trump a făcut aceleaşi declaraţii la bordul aeronavei prezidenţiale americane Air Force One în drum către Israel, în pofida faptului că o încetare se află abia în primele etape.

UPDATE 11:10 – Ultimii 13 ostatici israelieni în viață au fost predați de către Hamas Crucii Roșii; Trump a ajuns la Knesset

Toți cei 20 de ostatici eliberați au fost văzuți în picioare în momentul predării; au fost publicate fotografii cu primii dintre ostaticii eliberați, scrie Times of Israel.