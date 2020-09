Autostrada Moldovei este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru județul Neamț. Nu este o noutate acest subiect, iar unii, poate pe bună dreptate, ar putea să spună că nu mai cred că vor vedea cu ochii lor acest proiect gata finalizat. Dar, este important de precizat că se fac pași concreți pentru construcția Autostrăzii Unirii.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat licitația pentru actualizarea studiului de fezabilitate aferent tronsonului de autostradă Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Suma estimată este în valoare de 73,4 milioane de lei, iar compania care va câștiga licitația va trebui să actualizeze studiul de fezabilitate și documentația pentru obținerea autorizației de construire. Totodată va realiza proiectului tehnic de execuție a lucrărilor, publicitatea aferentă proiectului (investiția este asigurată de UE), documentația tehnică și consultanță în cadrul elaborării cererii de finanțare, documentație tehnică pentru atribuirea contractului de execuție, pe loturi care se vor stabili după finalizarea studiului de fezabilitate și asistență tehnică pentru perioada de execuție a lucrărilor în calitate în proiectant al lucrărilor de construire a tronsonului de autostradă.

Actualizarea studiului de fezabilitate se va face cu fonduri europene nerambursabile, din Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțare de la bugetul de stat.

Totodată, implementarea proiectului prin POIM va depinde de finalizarea pregătirii proiectului într-un termen care să asigure posibilitatea de depunere a aplicației de finanțare în cadrul actualei perioade de programare (2023).

”Este o veste bună pentru nemțeni. Asta în condițiile în care, în urmă cu câteva, zile aflam din presă că un bun prieten al președintelui CJ Neamț Ionel Arsene încerca să pună din nou piedici acestui proiect foarte important pentru nemțeni. Nu l-am auzit pe Ionel Arsene să iasă public să apere Autostrada Unirii. Oare de ce? Pentru faptul că nu se pricepe la atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea unor proiecte importante? Sau vrea să îi țină pe nemțeni în sărăcie, pentru a-i putea controla? Vreau să le mulțumesc colegilor din Guvernul PNL că au înțeles cât de importantă este autostrada Unirii pentru regiunea Moldovei, pentru județul Neamț. Au deblocat acest proiect, care era îngropat de cei de la PSD. Da! Și acesta este adevărul. Dar s-au găsit soluții pentru a putea să mergem mai departe, să ne conectăm cu Vestul”, a declarat Mugur Cozmanciuc, candidatul la președinția CJ Neamț.

Deputatul liberal Cozmanciuc a fost unul dintre cei mai aprigi susținători ai acestui proiect de infrastructură rutieră. A organizat dezbateri între principalii factori de decizie pentru a reuși să susțină, la nivel central, necesitatea demarării acestui proiect important.

De asemenea, a fost unul dintre inițiatorii proiectului de lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași – Târgu Mureș – „Autostrada Unirii”. În anul Centenarului, se afla alături de președintele României Klaus Iohannis la ceremonia publică prin care a fost marcat momentul promulgării Legii privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași – Târgu Mureș – „Autostrada Unirii”. Asta a fost o dovadă a interesului manifestat pentru acest proiect la cel mai înalt nivel de reprezentare al statului român.

”Interesul meu pentru Autostrada Unirii se leagă de începuturile primului mandat de parlamentar, de mai bine de 8 ani. Pentru ca acesta să devină un proiect concret, am încercat să reunesc la aceeași masă mai mulți factori decidenți, ca să avansăm. În anul 2014 alături de colegii liberali am organizat la Piatra Neamț o primă dezbatere la care au participat președinții Consiliilor județene din regiunea Moldovei, alături de președinții Consiliilor Raionale din Republica Moldova. Au mai participat oameni de afaceri și reprezentanți ai Camerei de Comerț și ai societății civile. Cu toții ne-am pus de acord că acest proiect de infrastructură o să ducă la dezvoltarea zonei, la oportunități majore ca cetățenii să trăiască mai bine. Pentru a merge mai departe, în 2015 am invitat în Moldova colegii parlamentari din Comisia de Transporturi, am vorbit despre oportunitatea accesării fondurilor europene, am depus amendamente la proiectul de buget în ultimii 3 ani. Fiind conștient de importanța acestui proiect major în 2016 alături de echipa liberală am lansat conceptul Neamț 2020, iar unul dintre pilonii principali prin care văd dezvoltarea județului Neamț era autostrada Unirii. Proiectul legii autostrăzii Moldovei a fost pus pe ordinea de zi datorită efortului parlamentarilor liberali. Drept urmare vreau să le mulțumesc tuturor parlamentarilor care au votat pentru adoptarea acestui proiect de lege. Între timp Guvernul PNL și-a asumat în mod clar proiectul construcției autostrăzii Moldovei. S-a făcut drum lung până aici și cu siguranță, dacă vom fi sănătoși, în timpul mandatului meu de președinte al Consiliului Județean Neamț vom inaugura Autostrada Unirii. Voi susține în continuare dezvoltarea acestui proiect important, care va pune Neamțul pe harta județelor dezvoltate”, a declarat deputatul PNL Neamț Mugur Cozmanciuc.