Un proiect care însumează mai multe segmente artistice va prinde viață într-un eveniment intitulat sugestiv „Manifest pentru artă” și va avea loc pe 24 februarie, de la ora 18,00 în holul Hotelului Ceahlăul din Piatra Neamț.

”Am ales ziua de 24 Februarie când este Dragobetele la români, nu întâmplător, ci tocmai pentru a sublinia ideea proiectului și de a-l lega de frumos, de iubire, de puritate și de tot ce ține de latura artistică. Am pornit ca idee din pandemie, când toți erau închiși în casă și stăteau în bula proprie și când toate teatrele, sălile de spectacole erau închise, când nimeni nu mai făcea nimic pentru cultură, pentru artă, nici oamenii în sine, nici guvernanții, când totul era televizorul și atât. Și atunci am avut așa o mare frustrare, încât am spus trebuie să vorbesc despre lucrurile acestea cumva. Și am ajuns la o fostă clădire culturală ajunsă în ruină care se plia foarte bine ca imagine pe ideea pe care doream să o scoatem în evidență și unde am filmat un clip. Clipul respectiv va rula, cu și fără sunet la eveniment, în holul Hotelului Ceahlăul care va fi, cu această ocazie, inaugurat și că spațiu expozițional pe mai departe. De la acel clip am extrapolat ideea că trebuie să facem ceva, oricine și orice am fi, să facem ceva pentru a ne înfrumuseța viața prin actul artistic, pentru a salva cultura, arta în toate formele ei de manifestare.

Am ales șapte segmente artistice, muzică, pictură, carte, teatru, dans, fotografie, din care am făcut fotografii, partea de grafică fotografică este asigurată de Ciprian Iorgu. Astfel a prins contur această expoziție de fotografie, care cuprinde 30 de fotografii și 4 de mai mari dimensiuni, canvasturi. Tot pe 24 februarie o să fie și un performance al meu, într-o bulă uriașă pe muzică originală compusă de Mihai Tudor. Imaginea clipului este asigurată de Andrei Ciobanu, un mai vechi colaborator al meu, cu care am lucrat la mai multe clipuri publicitare și filmulețe. Suntem așa un trio magnific, eu, Cipanu și Andrei, care ne-am înhămat doar din pasiune la acest proiect, la acest manifest pentru artă, cu îndârjirea de a provoca oamenii să iasă din bula proprie, să facem ceva pentru noi, indiferent cât de răniți, cât de zgândăriți suntem. Și cum putem face acest lucru mai bine decât prin artă, indiferent sub ce formă este făcută ea? ”, a declarat actrița Maria Hibovschi.

Sursa: Realitatea de Neamt