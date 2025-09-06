Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Canadei cu scorul de 0-3 (0-2 la pauză), într-un meci amical care s-a disputat vineri seară, pe Arena Naţională din Bucureşti.

Jonathan David a deschis scorul în minutul 11, cu o lovitură de cap, după lovitura liberă executată de Ali Ahmed.

Oaspeţii au marcat al doilea gol prin Ali Ahmed în minutul 22, după o gafă de proporţii a portarului Horaţiu Moldovan, care a încercat să-l dribleze pe canadian.

Cea mai mare ocazie a României din prima repriză a venit în minutul 34, când Nicolae Stanciu a şutat în bară.

În a doua repriză, România a pus în pericol poarta adversă abia în minutul 63, când Denis Drăguș a șutat la o palmă de poartă, la colțul scurt, după mai multe pase frumoase reușite de fotbaliștii tricolori.

În minutul 69, același Denis Draguș a reluat spectaculos, cu călcâiul din voleu, direct în portarul canadian, o centrare trimisă de Dennis Man.

Niko Sigur a marcat al treilea gol al Canadei în minutul 77, în urma unor combinații rapide cu coechipierii săi, care i-au permis să șuteze de la 10 metri de poartă.

Louis Munteanu urma să fie titular în partida cu Canada, dar s-a accidentat la încălzire. În prezent, selecționerul Mircea Lucescu mai are în lot un singur atacant, pe Denis Drăguș, în condițiile în care s-a accidentat și Daniel Bîrligea.

Selecționerul Lucescu, „mulțumit” de joc, dar critică greșelile elevilor săi

„O victorie meritată a Canadei, la care noi am contribuit destul de serios prin greşelile pe care le-am făcut. Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulţumit de jocul echipei [noastre], împotriva unei echipe cu jucători care evoluează la echipe foarte mari. În repriza a doua, am controlat mai bine jocul. Ştiam că o să fie aşa de greu după o perioadă lungă în care băieţii nu s-au văzut. Au reuşit să pună în pericol poarta adversă. Sigur, eliminând greşelile!”, a declarat selecționerul Mircea Lucescu, citat de Radio România Sport.

„La primul gol, marcaj aiurea. Ţine de puterea de concentrare a jucătorilor şi la respectul lor pentru indicaţiile de joc. Pe urmă, greşeala de la golul 2, incredibilă! Un portar îşi poate permite chestia asta, poate, în zona laterală, nu în cea centrală. A fost prea relaxat, pesemne gândul lor e la meciul de miercuri [contra Ciprului]”, a punctat antrenorul.

„Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, mult mai puternică fizic. Pot să spun că nu sunt nemulţumit de jocul practicat. Rezultatul a fost înşelător”, consideră Mircea Lucescu.

„E ruşinos. Îmi cer scuze în faţa fanilor care au fost prezenţi pe stadion şi tuturor românilor. E un rezultat ruşinos să pierzi 0-3 acasă. Am fost lipsiţi de agresivitate în joc. Sunt primul care îşi asumă acest eşec! Acum, nu avem altceva de făcut decât să ne revenim, să fim bine.

Nu e bine niciodată când suferi o asemenea înfrângere, mai ales când îmbraci tricoul echipei naţionale. Fotbalul îţi dă câteodată a doua şansă, noi o avem peste câteva zile, în Cipru.

Toţi trebuie să ne privim în oglindă, să fim sinceri cu noi. Astăzi, nu am jucat ceea ce ne-am dorit. Toţi vom încerca să ne ridicăm nivelul şi să fim bine în Cipru.

Nu mai e bun acum moralul, încercăm să ne revenim… Pentru mine, un eşec la echipa naţională este de 100 de ori mai rău decât unul la echipa de club. Trebuie să ne privim pe noi, să vedem ce am făcut, ce putem face mai bine în aceste două, trei zile pe care le avem. Trebuie să arătăm altfel în Cipru”, consideră căpitanul Nicolae Stanciu.

Canada este una dintre gazdele Cupei Mondiale din 2026, fiind direct calificată la turneu.

Pentru România, urmează pe 9 septembrie meciul din deplasare cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale.