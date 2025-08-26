Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în ședința coaliției o măsură care vizează creșterea capitalului social minim pentru SRL-uri. Potrivit acestuia, schimbarea este necesară pentru a combate fenomenul firmelor-fantomă, apărut după ce în România a fost introdusă posibilitatea de a deschide o firmă cu doar 1 leu capital social.

Noua propunere, venită după dezbateri publice și sugestii din mediul antreprenorial, introduce un sistem adaptiv. Capitalul social minim va fi corelat cu dimensiunea afacerii: 500 de lei pentru companii cu venituri sub 395.000 lei, 5.000 de lei pentru firme cu venituri între 395.000 și 7.000.000 lei și 90.000 de lei pentru cele care depășesc 7.000.000 lei.

Nazare a explicat că pentru societățile nou-înființate pragul minim va porni de la 500 lei, pentru a sprijini antreprenorii la început de drum. Odată cu creșterea activității, și capitalul social va crește. În plus, majorările de capital efectuate până la finalul anului 2026 vor beneficia de o reducere de 50% la publicarea în Monitorul Oficial.

Ministrul a subliniat că firmele înființate cu 1 leu capital social au fost adesea paravan pentru acumularea de datorii și fraude. El a dat exemplu rețelele de evaziune prin carusel TVA și tranzacțiile ilegale mascate prin astfel de companii. Aceste practici au produs pagube majore economiei și au afectat și partenerii corecți.

Potrivit lui Nazare, noua regulă va forța firmele să își majoreze capitalul social în termenul legal. Cei care dețin sute de companii-fantomă vor fi astfel filtrați, în timp ce antreprenorii corecți nu vor avea de pierdut. Ministrul a punctat că România are în prezent unul dintre cele mai mici praguri din UE pentru înființarea unui SRL.

Comparativ cu alte state europene, unde pragurile sunt de ordinul miilor sau zecilor de mii de euro, România a rămas la nivelul simbolic de 1 leu, ceea ce a favorizat fraudele. Nazare susține că măsura nu este o barieră, ci un mecanism de protecție, iar capitalul social depus poate fi folosit ulterior pentru cheltuielile curente ale firmei.

Proiectul se află încă în consultare publică. Ministerul Finanțelor a invitat antreprenorii și populația să transmită observații și sugestii legate de noile praguri propuse pentru capitalul social minim la înființarea unui SRL.

