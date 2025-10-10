Polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare la suspecți de braconaj, în localitatea Icușești, în urma cărora au găsit carne de vânat, arme și muniție, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

”În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate două arme letale deținute în mod legal, o arbaletă deținută în mod ilegal, trei plase de pescuit monofilament, 67 de cartușe de diferite dimensiuni, aproximativ zece kilograme carne de vânat, mai multe trofee de animale sălbatice și alte probe în interesul anchetei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu.

În urma perchezițiilor a fost indisponibilizat un autoturism de teren.

Polițiștii au deschis dosar penal pe numele a trei persoane, cu vârsta de 46, 59 respectiv 63 de ani, bănuite de braconaj cinegetic.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Neamț, cei ai Biroului de Investigații Criminale Roman și ai Secției de Poliție Rurală Ion Creangă.

