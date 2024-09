Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a evidențiat miercuri principala diferență dintre el și contracandidatul său de la PSD, Marcel Ciolacu, în cursa pentru funcția de premier. „Ce mă diferenţiază de Marcel Ciolacu este o chestiune la care se răspunde foarte simplu: El şi-a servit partidul, eu mi-am servit ţara”, a declarat Ciucă în cadrul unei intervenții la ProTv.

Ciucă a subliniat că experiența sa profesională de aproape 40 de ani, anterioară intrării în politică, reprezintă un avantaj față de oricare alt candidat. „Cred că este un plus faţă de oricare candidat pentru că toată viaţa mea profesională, am ajuns în politică după aproape 40 de ani de activitate profesională şi nu am făcut nimic altceva decât învăţ să iubesc decât am crezut vreodată că pot să iubesc România, să lucrez cu oamenii şi să fac în aşa fel încât să fac tot ceea ce îmi stă omeneşte cu putinţă să facă ceea ce trebuie pentru oameni”, a explicat liderul liberal.

Referitor la candidatura lui Mircea Geoană, Ciucă a ținut să precizeze că acesta este, de fapt, un candidat al PSD și nu poate fi considerat independent, având în vedere că a ocupat funcția de președinte al partidului timp de cinci ani. „Domnia sa a fost preşedintele PSD pentru cinci ani. Este un membru al PSD, nu poate fi independent (..) atâta timp cât a fost timp de 5 ani preşedintele PSD”, a argumentat președintele PNL.

Ciucă a avut și o reacție critică la adresa Elenei Lasconi, președinta USR, afirmând că activitatea acesteia din ultima perioadă ridică anumite semne de întrebare. Liderul liberal a făcut referire la declarațiile controversate ale Elenei Lasconi privind românii din diaspora, care ar fi plecat din țară doar pentru că li s-a părut mai ușor să cumpere un bilet decât să rămână în România. „Eu cred că românii din diaspora merită respectul şi consideraţia noastră pentru că nu au plecat de bine, au plecat pentru că şi-au gîsit o viaţă mai bună în diaspora şi au avut o contribuţie în dezvoltarea României”, a punctat Ciucă.

În ceea ce îl privește pe George Simion, liderul AUR, Nicolae Ciucă a afirmat că nu poate face o comparație între ei, subliniind diferențele de generație și de viziune politică. „Suntem din generaţii diferte, avem viziuni diferite şi politic suntem totalemente pe axe care nu au nicio convergenţă”, a concluzionat președintele PNL.

