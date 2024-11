George Simion nu e Vadim Tudor, are „alte instrumente în spate”, iar într-o confruntare cu Marcel Ciolacu ar putea câștiga alegerile prezidențiale, avertizează liderul PNL și candidat la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă.

„George Simion nu e Vadim Tudor. George Simion are alte instrumente în spate. Într-o confruntare (n.r. referitor la Ciolacu), poate câștiga alegerile. Ar fi un dezastru! O portavoce a Rusiei în România, un partid pro-rus…”, a avertizat liderul PNL, Nicolae Ciucă, la un post de televiziune.

În spațiul public au existat discuții despre posibilitatea ca PSD să îl sprijine pe ascuns pe George Simion să ajungă în turul II al alegerilor prezidențiale, astfel încât Marcel Ciolacu să aibă un candidat considerat de unii analiști „extremist”.

„În 2000, când PSD a intrat la guvernare, în 2000… După același scenariu, PSD vs. PRM, astăzi PSD plus AUR… E mare love, sigur că da. Este singura lui variantă să câștige alegerile. Deși l-aș ruga pe Marcel Ciolacu să înțeleagă că George Simion nu este Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odihnească. George Simion are alte instrumente în spate și George Simion, într-o confruntare directă cu Marcel Ciolacu, poate să câștige alegerile, ceea ce va fi un dezastru pentru România”, spune Nicolae Ciucă la un post de televiziune.

Întrebat dacă este convins că-l va învinge pe Marcel Ciolacu în turul doi, Ciucă spune: „absolut categoric și la scor mare”.

„Există o temere. Toată lumea îl atacă pe Ciucă, inclusiv în sondaje. Faptul că mă dau undeva sub nivelul real… Sunt pragmatic și realist. De ce nu mă dau adversarii pe locul 14? (…)

Ne-am văzut cu partidul, și la congres. Am fost cu ei și am strâns mâna fiecăruia. Am încredere în ei. Dacă nu trag la prezidențiale ca pentru ei, PNL nu poate să revină în politica mare, la guvernare…

Dacă PNL nu-și duce candidatul, pentru că nu e vorba doar de Ciucă sau de mine…. Ciucă are în spatele său un sprijin din partea tuturor primarilor. Ei înțeleg această necesitate”, a punctat Ciucă.

Nicolae Ciucă a vorbit și despre scenariul în care partidul decide să-l schimbe, dacă nu intră în turul II. El consideră că acest scenariu e valabil și la PSD.

„Nu credeți că PSD ar putea intra în opoziție? Mihai Tudose își dorește și el să fie premier. Și Sorin Grindeanu! Ca sa nu mai vorbesc de Victor Ponta, care vrea să preia și Guvernul, și partidul. E foarte posibil să avem un nou PSD, în opoziție”, a punctat Ciucă.