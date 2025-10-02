Noi scenarii ies la iveală în ceea ce privește posibilii candidați la Primăria Capitalei. Surse Realitatea Plus spun că premierul Ilie Bolojan nu exclude o candidatură la PMB, însă se pare că această mutare nu beneficiază de susținerea președintelui Nicușor Dan.
Potrivit surselor menționate anterior, candidatura lui Ilie Bolojan la Primăria Capitalei se află deja pe masa Executivului, iar prin această mutare s-ar putea evita anumite conflicte din coaliție.
Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan nu ar fi de acord posibila candidatură a lui Bolojan la PMB și asta pentru c,ă de-a lungul timpului, liderul de la Cotroceni și-a arătat sprijinul pentru Cătălin Drulă.
Fostul lider al USR și-a declarat public, în urmă cu câteva săptămân,i intenția de a candida pentru ocuparea funcției lăsate vacante de Nicușor Dan și se pare că deja se află într-o continuă campanie electorală.