Ion Cristoiu a mărturisit, în ultimele zile, că a avut multe întâlniri, în trecut, cu generalul Statului Paralel Florian Coldea, la sediul SRI. Mai mult, generalul i-a răspuns apelului public lansat în care îi cerea să lămurească acuzațiile aduse de DNA, jurnalistul fiind sunat de generalul negru.

Bomba convorbirii dintre jurnalist și general este faptul că Florian Coldea a afirmat că s-a văzut de câteva ori cu actualul edil.

Deși Nicușor Dan a negat, recent, o posibilă legătură cu Florian Coldea, fost șef operativ al SRI, generalul în rezervă l-a contrazis, menționând că s-au văzut „de câteva ori”.

„A zis că pe Nicușor Dan l-a văzut de câteva ori, spre exemplu”, a relatat Ion Cirstoiu, după o discuție cu generalul în rezervă.

Ziarisul ar fi fost contactat de fostul șef militar al SRI, care i-ar fi relatat mai multe aspecte.