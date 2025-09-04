Președintele Nicușor Dan a declarat joi, după reuniunea Coaliției de Voință, că este esențial ca presiunea asupra Rusiei să fie menținută, întrucât aceasta „nu dorește pacea și înțelege doar limbajul forței”. Șeful statului a subliniat că România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei.

Nicușor Dan a precizat că a avut o întâlnire „foarte bună și substanțială” în cadrul reuniunii prezidate de Emmanuel Macron și Keir Starmer. El a salutat participarea reprezentanților SUA, subliniind că implicarea americană rămâne crucială în eforturile de a obține un armistițiu și o pace durabilă în Ucraina.

„Apreciez eforturile depuse și progresele realizate în ceea ce privește acordarea de garanții solide de securitate pentru Ucraina. Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă forța noastră în fața Rusiei”, a transmis președintele pe platforma X.

Șeful statului a insistat că Ucraina trebuie sprijinită printr-o securitate puternică, în paralel cu întărirea poziției NATO pe flancul estic și în zona Mării Negre. Potrivit acestuia, cele două obiective „merg mână în mână”.

Nicușor Dan a arătat și importanța sprijinului pentru Republica Moldova, pe care a descris-o ca parte a aceleiași viziuni de securitate regională. El a subliniat că susținerea drumului democratic și european al Chișinăului este esențială pentru stabilitatea întregii regiuni.

Declarațiile vin în contextul în care Rusia continuă agresiunea militară asupra Ucrainei, iar statele aliate caută să-și coordoneze mai strâns acțiunile politice, diplomatice și militare.

Sursa: Newsinn