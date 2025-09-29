După producerea accidentului, un bărbat de 49 de ani a mutat tractorul fără acordul autorităților.

Un minor în vârstă de 14 ani a rănit mortal o femeie de 52 de ani, în timp ce conducea un tractor în localitatea Nistria, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

O a doua victimă, o femeie în vârstă de 67 de ani, a fost rănită de utilaj și transportată la spital.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor în vârstă de 14 ani, din aceeaşi localitate, conducea un utilaj agricol pe DJ 207A, în interiorul localităţii Nistria, la efectuarea unui viraj la stânga, ar fi surprins şi accidentat două femei în vârstă de 52, respectiv 67 de ani, care se aflau pe acostament. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul femeii în vârstă de 52 de ani şi rănirea femeii în vârstă de 67 de ani, care a fost transportată la o unitate medicală”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Un bărbat a mutat utilajul agricol fără acordul autorităților

Polițiștii au stabilit că, după producerea accidentului, un bărbat de 49 de ani a mutat tractorul fără încuviinţarea organelor de poliţie.

Acesta avea permisul anulat și o concentrație de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, relatează Agerpres.

Autoritățile continuă cercetările în baza unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Sursa: Realitatea de Neamt