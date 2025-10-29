O femeie de 93 de ani a murit, iar un bărbat a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit în zorii zilei într-o locuință din Sagna, județul Neamț.

„În această dimineață, la ora 05:10, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Sagna pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Bisericii”, a transmis ISU Neamț. La intervenție au participat echipaje de la SVSU Sagna, Detașamentul de pompieri Roman și IPJ Neamț.

La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră violent acoperișul și două camere, existând risc de extindere la restul imobilului. Într-una dintre încăperi, pompierii au găsit o femeie de aproximativ 93 de ani, fără semne vitale. Un bărbat de 63 de ani, locatar al casei, s-a autoevacuat înainte de sosirea forțelor, însă prezenta arsuri la nivelul membrelor superioare, toracelui și capului.

Sursa: Realitatea de Neamt