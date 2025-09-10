Ies la iveală noi detalii despre caracatița construită de George Soros în România prin Fundația pentru o Societate Deschisă. Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob scoate la lumină sumele uriașe pompate de milionarul american în România pentru a-i promova ideile.

Pentru a avea o idee despre banii pompați în România în acea perioadă, vă reamintim că salariul minim în țara noastră era în jur de 40 de dolari. Valoarea apartamentelor după Revoluția din 1989 a scăzut la 100 de dolari, astfel banii încasați de oamenii lui Soros nu sunt sume de neglijat.

Astfel, Alina Mungiu Pippidi, Octavian Jurma, Mircea Toma, Andrei Pleșu, Achimaș Cadariu, Dan Turturică, Monica Macovei și alte personaje ar fi beneficiat de sumele uriașe primite de la Soros ani la rând.

Potrivit raportului financiar al Fundației lui Soros din 1995, Mircea Toma a beneficiat de o bursă pentru o deplasare la Washington în valoare de 800 de dolari. Acestă sponsorizare primită de membrul CNA din prezent se adaugă la faptul că redacția pe care o conducea a primit mii de dolari pentru echipamente și organizare.



Același raport publicat de Bogdan Tiberiu Iacob, arată că șeful televiziunii publice a beneficiat în 1995 de o bursă de studii în valoare de 800 de dolari. Dan Turturică a primit acești bani pentru 2 ani pentru a se califica la universitatea din California.

Fratele ambasadorului soroșist, atac josnic la adresa moțiunii: ”O acțiune menită să slăbească statul român și să blocheze reformele”

Monica Macovei, Florin Costiniu, Lucian Mihai, Daniela Pavelescu și Dorel Sandor au primit de la Soros 340 de dolari și 2,7 milioane de lei pentru a participa la o conferință la Budapesta. Monica Macovei, fostul ministru al justiției din perioada lui Traian Băsescu, a participat câțiva ani mai târziu chiar la nunta lui George Soros.

Renate Weber a participat la o conferință despre fascism și regimurile totalitate la Moscova pe banii fundației. Actualul avocat al poporului a primit 800 de dolari pentru cele 2 zile în Rusia. Renate Weber este fost europarlamentar și fost judecător la curtea Europeană pentru drepturile omului.

Alina Mungiu, Pavel Dan, Stelian Tănase, Vladimir Tismăneanu și alti jurnaliști, au primit 5.516 dolari pentru o conferință despre etică și deontologie în presă.

De asemenea, pentru un seminar de lectură fundația lui Soros a plătit peste 16 mii de dolari. Acolo, Alina Mungiu, Stelian Tănase, Vladimir Tismăneanu, Dan Pavel și alți autori și-au prezentat cărțile.



Medicul Octavian Jurma a primit un grant de peste 1.200 de dolari pentru a termina studiile medicale. Medicul care a susținut teoriile covid-19, dar și vaccinarea a primit acești bani după ce Fundația i-a aprobat grantul în 1991.





George Soros a finanțat și facultatea de Sociologie din cadrul universității București cu două granturi. Managerul de proiect era Alfred Bulai și el a decis cum sunt cheltuiți cei 8 mii de euro.

