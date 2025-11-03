Luni, 3 noiembrie 2025, procurorii Parchetului General și polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au efectuat șase percheziții în județul Bihor, vizând firmele controlate de frații Ioan și Viorel Micula, apropiați ai premierului Ilie Bolojan. Descinderile fac parte din ampla „ Operațiune Jupiter 4 ”, care cuprinde 78 de percheziții la nivel național, vizând infracțiuni economico-financiare și penale.

Anchetatorii investighează un mecanism fraudulos prin care active în valoare de aproximativ 163 milioane lei ar fi fost transferate între firme controlate de aceleași persoane, pentru a evita executarea silită impusă de statul român, ca urmare a despăgubirilor acordate fraților Micula între 2014 și 2015, considerate ajutor de stat ilegal de către Comisia Europeană și instanțele UE.

Perchezițiile au vizat sediile și punctele de lucru ale firmelor European Food și Drinks, Multipack, Rieni Drinks și Transilvania General Import Export, în localitățile Rieni, Ștei și Sudrigiu. În paralel, activele au fost transferate către alte societăți aflate tot sub controlul fraților Micula, precum European Food International SRL, European Drinks International SRL sau SC Certinvest SRL.

Procurorii susțin că scopul mecanismului a fost „evitarea executării silite și continuarea activității comerciale prin alte persoane juridice”. Operațiunea Jupiter urmărește documentarea activității infracționale, recuperarea prejudiciului și indisponibilizarea bunurilor obținute ilegal.

Frații Micula, fondatori ai grupului European Drinks & Foods, sunt implicați în afaceri cu capital alimentar și băuturi, cu prezență în peste 40 de țări. Legăturile lor cu premierul Ilie Bolojan și cu guverne anterioare, au fost semnalate în trecut de presa internațională și românească, în contextul plăților parțiale pentru despăgubirile arbitrale.

Legătura dintre frații Micula și premierul Ilie Bolojan

Frații Ioan și Viorel Micula sunt cunoscuți ca fiind apropiați ai premierului Ilie Bolojan. Această legătură a fost menționată și în telegrame ale diplomației americane publicate de WikiLeaks cu ani în urmă.

Una dintre telegrame, semnată de Nicholas Taubman (ambasadorul SUA la București la acea vreme) arăta că Ilie Bolojan, pe atunci prefect de Bihor, s-a opus în „două domenii cheie de dezvoltare” a municipiului Oradea, iar Taubman a scris că o știre a speculat că numirea lui Bolojan în funcția de prefect s-a bazat pe sprijinul fraților Ioan și Viorel Micula, proprietarii grupului European Drinks.

Conform unor articole de presă, frații Micula au demarat în afaceri cu capital suedez și au primit în 2019, de la guvernul condus de Ludovic Orban (apropiat al lui Ilie Bolojan), plata parțială a despăgubirilor arbitrale, înainte ca Curtea Europeană de Justiție să interzică această plată în 2022.