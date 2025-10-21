Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au aprobat în unanimitate, luni, solicitarea Ministerului Apărării Naționale pentru inițierea procedurii de atribuire a contractelor aferente programului de înzestrare „Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza a 2-a) și Etapa a II-a.

Potrivit unui comunicat transmis de MApN, programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza a 2-a, valoare 458,20 mil. USD) și Etapa a II-a (valoare 6.488,34 mil. Euro), contribuie la îmbunătățirea capabilităților operaționale, având ca obiectiv esențial îndeplinirea misiunilor și obligațiilor ce revin armatei, atât pentru apărarea națională, cât și pentru respectarea angajamentelor internaționale asumate.

Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă” are în vedere operaționalizarea țintelor de capabilități asumate în cadrul procesului NATO și UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040.

De asemenea, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților a votat un raport de admitere asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, scrie Agerpres.

Prin această aprobare a modificărilor propuse de MApN la Legea 446 privind pregătirea populației pentru apărare se creează cadrul legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de „soldat/gradat voluntar în termen”. Pe perioada instruirii, participanții beneficiază gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și soldă lunară, iar la final primesc o indemnizație de trei câștiguri salariale medii brute, se arată în comunicatul menționat.

Această inițiativă demonstrează o abordare proactivă în diversificarea căilor de formare a rezervei și este esențială pentru a construi o rezervă operațională mai robustă și mai adaptabilă la nevoile de securitate actuale și viitoare.