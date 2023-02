Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț este parteneră în proiectul „Offline – Cum să te desparți de platformele de socializare (How to quit with Social Media)“, care dezvoltă un centru cu surse de informare de încredere și resurse culturale de calitate, la adresa www.offlineproject.eu.

„Știrile televizate sunt încă sursa principală de informare pentru majoritatea cetățenilor europeni, dar totuși platformele de socializare, Facebook în special, sunt folosite din ce în ce mai mult ca punct de accesare al știrilor. Faptul că milioane de cetățeni se informează din social media nu este tocmai un fapt liniștitor, având în vedere lipsa de transparență a modalității în care știrile sunt distribuite, dar și a credibilității surselor de informare. Riscul informării de pe platformele de socializare este că nu se poate obține o imagine completă și obiectivă a evenimentelor, precum și de a fi expus știrilor înșelătoare, întrucât nu sunt bine contextualizate sau chiar știrilor false, care sunt total lipsite de suport. Ca rezultat, opinia publică este din ce în ce mai polarizată, pe poziții ireconciliabile, ceea ce duce la o societate mai divizată și o democrație mai fragilă. Din acest motiv, platforma proiectului Offline și cursurile de dezvoltare a abilităților de informare în mod critic din canalele online, dar excluzând platformele de socializare, oferă o secțiune specială în care sunt adunate surse de informare acreditate și multe resurse culturale de calitate în limbile partenerilor de proiect“, precizează coordonatorii proiectului.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Erasmus+, având codul OFFLINE – 2021-1-IT02-KA220-ADU-000035103.

Offline își propune să contribuie la transformarea internetului și a canalelor de socializare într-un mediu în care se promovează cultura, informarea corectă, precum și gândirea de tip critic, constructiv și deschisă spre dialog.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin reducerea timpului petrecut pe rețelele de socializare; prin promovarea unei navigări mai adecvate; prin dezvoltarea, în rândul adulților, a unor aptitudini și a unei culturi a informării corecte, precum și prin creșterea aptitudinilor digitale în rândul adulților.

Partenerii acestui proiect sunt IDP, cu filiale în Italia și Bruxelles; IHF (Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl), organizație non-profit cu sediul în Bruxelles; Internet Web Solutions, furnizor de tehnologie a informației cu sediul în Malaga, Spania; Learning for Integration ry, organism specializat în promovarea învățării limbilor străine și a particularităților culturale sensibile ale migranților și refugiaților de toate vârstele din Finlanda și alte țări nordice, pentru a facilita integrarea lor în noua cultură și dezvoltarea unei societăți multiculturale; Demostene Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano, organizație non-profit cu sediul în Latiano, Italia; CPIA Lecce, o instituție publică de educație care activează în Apulia, Italia, și oferă cursuri de limbă italiană pentru străini.

Sursa: Realitatea de Neamt