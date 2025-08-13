Populaţia evacuată din zona salinei Praid poate reveni acasă de miercuri.

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă din Harghita a aprobat şi procedurile necesare în acest sens, pe baza recomandărilor experţilor.

Pentru siguranţa localnicilor vor fi atent monitorizate debitul pârâului Corund, salinitatea apei şi concentraţia gazului metan din mină, formarea şi propagarea fisurilor pe străzi şi clădiri şi eventualele alunecări mici de teren din zona cursului de apă.

Au fost stabilite şi pragurile de alarmare locală – este vorba despre cinci coduri care reglementează modul de reacţie în situaţii de pericol.

Ca măsură extremă se va transmite prin intermediul aplicaţiei RO-Alert un mesaj de evacuare imediată.

Totodată, posturile fixe de jandarmi care asigurau paza perimetrului vor fi înlocuite cu patrule mobile.

Prefectura precizează într-un comunicat faptul că, înainte de adoptarea acestor proceduri, s-a testat cu succes modul de acţiune a instituţiilor responsabile.

Între timp, lucrările la sistemul de ţevi, prin care a fost deviat provizoriu cursul pârâului Corund, continuă, iar dacă vremea va fi bună acestea vor fi terminate în câteva zile.