O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Tragedia a avut loc chiar lângă liceul Dimitrie Bolintineanu.

Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs într-un apartament de la etajul 5 al unui imobil de opt etaje, situat pe Calea Rahovei, în apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”.

Forța exploziei a distrus complet locuința în care s-a produs deflagrația și a afectat grav apartamentele de deasupra și de dedesubt. Bucăți din fațada clădirii s-au prăbușit pe trotuar, iar zona a fost imediat evacuată și securizată de autorități.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor : „Sunt mai multe victime!”

„Încă nu am foarte multe detalii, abia am ajuns la fața locului. Sunt mai multe victime. A fost o acumulare de gaze și o explozie în urma acesteia.”, a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor.