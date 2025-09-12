Un preot din Piatra Neamț a primit ordin de protecție după ce și-a agresat partenera și fiul de 17 ani. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a deschis o anchetă internă, iar clericul a fost oprit de la slujire.

Scandalul a început joi dimineață, în apartamentul în care locuia preotul de 56 de ani împreună cu familia. În urma unei certe, bărbatul și-ar fi lovit atât partenera, cât și pe adolescent. Femeia a sunat la poliție, dar ulterior a renunțat la plângere.

Câteva ore mai târziu, conflictul a reizbucnit. De această dată, preotul ar fi agresat din nou cele două victime, iar polițiștii au deschis dosar penal pentru violență în familie. Autoritățile au emis și un ordin de protecție provizoriu, valabil 5 zile.

Mitropolia a reacționat imediat și a anunțat suspendarea preotului din activitatea liturgică pe durata anchetei. Reprezentanții instituției susțin că nu știau de relația actuală a acestuia, după ce divorțase de prima soție.

Preotul conduce și o asociație caritabilă, prin care organiza tabere pentru copii și oferea mese calde persoanelor vulnerabile.

Până acum, acesta nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

