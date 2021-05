O nouă organigramă pentru Primăria Municipiului Piatra-Neamț a fost supusă aprobării în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 27 mai. Organigrama este o variantă maximală, care are rolul de a asigura derularea optimă a activității instituției. În elaborarea acestui document s-a ținut cont de nevoile actuale ale instituției, dar și de obiectivele și proiectele municipalității pe termen mediu și lung.

Cele mai importante modificări în structura de personal au avut ca scop optimizarea absorbției banilor europeni, precum și îmbunătățirea activității în domenii deficitare în prezent, respectiv lucrări de investiții, administrare piețe, locuințe și parcări.

„Aș vrea ca un lucru să fie clar de la bun început: nu am creat această organigramă pentru a scăpa de persoane incomode, nu am creat noua organigramă pentru a proteja pe cineva și nu am creat această organigramă pentru a oferi posturi cu dedicație. Încă de la începutul mandatului am transparentizat integral procesul de recrutare de personal din primărie. Dar, în același timp am pus un accent deosebit pe calitățile pe care le așteptăm de la viitorii colegi. Pentru această exigență stă dovadă și faptul că acum organizăm pentru a treia oară concursul pentru postul de director executiv la Direcția Patrimoniu” a declarat primarul Andrei Carabelea.

O schimbare majoră vizează Direcția de Dezvoltare și Implementare Programe, aceasta fiind completată cu 14 posturi, astfel încât să existe o echipă de scriere a proiectelor și una de implementare.

Primăria va prelua în gestiune directă administrarea piețelor, a parcărilor publice și de reședință și locuințele aflate în administrarea sau proprietatatea municipiului, această măsură vizând eficientizarea banului public. Preluarea acestor activități în cadrul primăriei va determina o creștere a volumului de muncă pe domeniile economic și juridic, iar noua organigramă a fost concepută astfel încât să acopere integral nevoia de personal pe care o va genera fiecare activitate suplimentară.

„Referitor la impactul economic al reorganizării, dau ca exemplu Societatea Locativ Serv, care pentru fiecare 6 oameni are un director și generează lunar pierderi de 43 000 de lei. Un simplu calcul ne-a arătat că internalizând acest serviciu nu doar că nu vom avea pierderi, dar vom genera economii de 81.ooo de lei. Cu toate serviciile pe care le vom prelua intern și le vom coordona în cadrul instituției, cu toată această creștere prin suplimentarea personalului pe Direcția Dezvoltare și Implementare Programe și crearea Direcției Tehnice, vom avea o suplimentare totală de la 238 de persoane la 277, creștere complet justificată. Vă asigur că aceasta este o structură maximală care să ne ofere o flexibilitate în funcție de complexitatea activității” a adăugat primarul Andrei Carabelea.

În noua structură va fi înființată Direcția Tehnică, departament care va asigura pregătirea, monitorizarea și recepția lucrărilor de investiții la cele mai înalte standarde de calitate.

„Nu mai doresc lucrări cu durată de viață scurtă, care să necesite reparații sau refaceri de la un sezon la altul. De aceea avem nevoie de persoane cu pregătire tehnică temeinică, încadrate în structuri bine compartimentate și eficiente, pentru că până acum s-a lucrat deficitar la acest capitol. Sunt schimbări majore care se vor regăsi în felul în care sunt livrate aceste servicii, care vor fi mult optimizate ca urmare a lecțiilor învățate” a mai declarat primarul Andrei Carabelea.

Noua organigramă va fi pusă în aplicare în termen de maxim 50 de zile de la aprobarea de către Consiliul Local.

Sursa: Realitatea de Neamt