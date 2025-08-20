Primele FACTURI de energie calculate pe baza tarifelor neplafonate stârnesc confuzie în rândul abonaților. Pe lângă faptul că sumele sunt majorate prin creșterea prețului facturat, oamenii sunt contrariați că s-a aplicat în totalitate sau parțial cota de TVA majorată, deși consumul a fost înregistrat înainte de 1 august.

Într-un grup Facebook al abonaților companiei de stat Hidroelectrica au apărut numeroase facturi pentru consumul din luna iulie, cu sume majorate atât din cauza scumpirii intersectoriale, cât și prin aplicarea cotei de TVA de 21%.

Există, de asemenea, facturi în care s-au folosit ambele cote de TVA: cea de 19%, valabilă până la 31 iulie, și cea de 21%, aplicabilă începând cu 1 august.

Divergențe privind aplicarea TVA-ului

Deși mai multe comentarii invocă experiența contabilă și susțin că facturarea ar trebui să se facă în funcție de cota TVA valabilă în perioada consumului, consultantul fiscal Cornel Grama afirmă că TVA-ul se aplică în funcție de data emiterii sau a plății facturii. Astfel, dacă plata se face după 1 august, se aplică cota de 21%.

Baza legală: Codul Fiscal, articolul 281, alineatul 8

„În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de servicii care se efectuează continuu […] se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate sau, în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.”

Diferențe de tarif în funcție de regiune

Pe lângă aplicarea TVA-ului, prețul final facturat variază și în funcție de regiune. Tarifele se situează între 0,92 lei/kWh și 1,12–1,14 lei/kWh, ceea ce contribuie suplimentar la diferențele de cost resimțite de abonați.